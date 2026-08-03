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7 ngày công nghệ: Cho AI thuê khuôn mặt, nghề mới tiềm ẩn nhiều rủi ro Sự bùng nổ của AI tại Trung Quốc tạo ra thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt, cho phép người dùng kiếm tiền từ hình ảnh cá nhân nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Loạt ưu đãi đặc quyền căn hộ The Gió Riverside 'hút' khách Chủ đầu tư An Gia vừa công bố chính sách “100% đặc quyền Priority”, mang đến loạt ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu các căn hộ đẹp nhất dự án The Gió Riverside.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Việt Nam: Cơ hội nào cho Đình Bắc? Thông tin mới nhất trước trận Indonesia vs Việt Nam, ASEAN Hyundai Cup 2026: Phân tích lực lượng, đội hình, nhận định chiến thuật Indonesia vs Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 3/8: Thế giới tăng nhẹ Trong tuần qua, giá cà phê thế giới tăng nhẹ do nguồn cung hạn chế và nông dân giữ hàng chờ giá cao hơn.

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Sáng 3/8, sau phiên họp trù bị, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội.

Tin xe 3/8: Hyundai lộ MPV điện mới, BYD M6 hybrid chạy 110 km Hyundai giới thiệu MPV điện mới tại Indonesia, iCaur V27 chuẩn bị vào Việt Nam, BYD M6 hybrid sạc điện có thể chạy thuần điện tới 110 km... là các tin xe 3/8.

Công nghệ 3/8: Người mua MacBook Air phải chờ đến tháng 9 vì thiếu chip Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu khiến người mua MacBook Air phải chờ đến tháng 9 mới nhận được máy, đặc biệt là các cấu hình cao cấp.

Từ một căn nhà thừa kế sớm, tôi mua được 3 ngôi nhà, dư dả để phụng dưỡng cha mẹ Nhiều người già hối hận vì chia thừa kế sớm cho con, nhưng với bố mẹ tôi thì đó là quyết định tuyệt vời; họ đã cho tôi cái đà để phát triển đúng lúc tôi cần nhất.

Nam thần TVB mệnh danh 'chồng quốc dân', U60 viên mãn bên vợ hoa hậu nổi tiếng Thời hoàng kim, tài tử này từng là nam thần khiến nhiều chị em say mê không lối thoát không chỉ đẹp trai, chung tình, tốt bụng mà còn hài hước.

Hình ảnh ấn tượng đêm khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền 2026 tại Gia Lai Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX chính thức khai mạc tại Gia Lai với gần 1.000 võ sư, vận động viên đã bùng nổ hào khí tinh hoa võ học Việt.

Ông Trump định ngày bắt đầu vòng đàm phán mới với Iran Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại, sau khi ông tuyên bố hủy bỏ "cuộc tấn công quy mô lớn" vào nước này.

Iran sắp đạt thỏa thuận với Oman tại eo biển Hormuz Iran xác nhận họ sắp đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến đường mới qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ hủy bỏ cuộc tấn công lớn để tạo điều kiện cho ngoại giao.

Từng bị gia đình lo vì chọn ngành 'lạ', nữ sinh 2K4 chứng minh sau 4 năm Vượt nghi ngại gia đình, Trần Lan Anh kiên định theo đuổi đam mê, tốt nghiệp loại Giỏi - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN) với nhiều dấu ấn.

Cuộc chuyển nhà sau gần 1 thế kỷ của những ‘người tận cùng mặc cảm’ Người dân Làng phong Quy Hòa (tỉnh Gia Lai) đồng thuận vì bước đi tất yếu của sự phát triển, nhưng phía sau cái gật đầu ấy là nỗi lưu luyến khó gọi tên.