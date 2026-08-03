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Xuất bản ngày 03/08/2026 09:01 AM
Xuất bản ngày 03/08/2026 09:01 AM

7 ngày công nghệ: Cho AI thuê khuôn mặt, nghề mới tiềm ẩn nhiều rủi ro

(VTC News) -

Sự bùng nổ của AI tại Trung Quốc tạo ra thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt, cho phép người dùng kiếm tiền từ hình ảnh cá nhân nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phan Hoàng
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