Loạt ưu đãi đặc quyền căn hộ The Gió Riverside 'hút' khách

(VTC News) -

Miễn phí 100% VAT

Điểm nổi bật của chính sách “100% đặc quyền Priority” là ưu đãi miễn phí 100% VAT, áp dụng cho giỏ hàng chọn lọc với số lượng giới hạn tại dự án The Gió Riverside.

Theo đại diện An Gia, VAT là khoản thuế bắt buộc khi giao dịch bất động sản. Dù không làm thay đổi giá trị căn hộ, khoản chi này vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến tổng số tiền khách hàng cần chuẩn bị để sở hữu sản phẩm.

Do đó, công ty chủ động chi trả toàn bộ thuế VAT cho khách hàng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính ngay từ thời điểm xuống tiền. Khoản VAT này được khấu trừ trực tiếp vào giá trên hợp đồng mua bán, tương đương mức chiết khấu 10% giá trị căn hộ.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside (TP.HCM).

“Việc miễn phí 100% VAT không chỉ giảm đáng kể chi phí sở hữu căn hộ The Gió Riverside mà còn góp phần gia tăng biên lợi nhuận, mở rộng dư địa tài chính để khách hàng dễ dàng phân bổ nguồn vốn và tối ưu hiệu quả đầu tư”, đại diện An Gia nói.

Mặt khác, với cùng một mức tài chính, khoản chi phí được tiết giảm từ VAT có thể giúp khách hàng mở rộng phạm vi lựa chọn, từ căn hộ có vị trí đẹp hơn, tầng cao hơn đến những sản phẩm có tầm nhìn tốt hơn trong cùng dự án.

Đáng chú ý, ngoài chính sách miễn phí 100% VAT, An Gia còn áp dụng ưu đãi chiết khấu đến 13,3%, nâng tổng chiết khấu lên đến 23,3%.

Tính toán trên căn hộ 65m2, giá bán khoảng 3,5 tỷ đồng, khách hàng được hưởng mức chiết khấu khoảng 815 triệu đồng. Khoản lợi này không chỉ giảm đáng kể số vốn thực góp, mà còn trực tiếp mở rộng biên lợi nhuận, bởi phần chiết khấu sẽ trở thành chênh lệch giá vốn khi tài sản tăng giá.

Đây cũng được coi là một hình thức “phòng thủ” tài chính, giúp giảm thiểu rủi ro và tạo tâm lý yên tâm cho cả người mua ở lẫn nhà đầu tư.

100% trang bị nội thất, điện máy

Bên cạnh các ưu đãi tài chính, chính sách “100% đặc quyền Priority” còn đi kèm gói trang bị 100% nội thất và điện máy cho căn hộ The Gió Riverside.

Không gian sống tại dự án The Gió Riverside.

Thực tế, chi phí hoàn thiện nội thất và trang bị điện máy là một trong những khoản đầu tư lớn sau khi nhận nhà. Việc phải chi trả thêm nhiều hạng mục cùng lúc có thể tạo áp lực lên kế hoạch tài chính cho các gia đình trẻ.

Do đó, việc An Gia trang bị sẵn nội thất và điện máy không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí hoàn thiện mà còn rút ngắn thời gian đưa căn hộ vào sử dụng thực tế. Khách hàng có thể sớm ổn định cuộc sống hoặc cho thuê, kinh doanh ngay mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm nhà cung cấp, lựa chọn thiết bị hay quản lý quá trình thi công.

Ở góc độ tài chính, khoản chi phí hoàn thiện được chủ đầu tư hỗ trợ cũng góp phần giảm tổng chi phí sở hữu thực tế. Thay vì tiếp tục dành một khoản vốn đáng kể sau khi nhận bàn giao, khách hàng có thể chủ động phân bổ nguồn lực cho các kế hoạch khác hoặc duy trì nguồn dự phòng tài chính.

“Các ưu đãi được thiết kế để hỗ trợ khách hàng ở từng giai đoạn, từ thời điểm giao dịch đến khi nhận bàn giao và hoàn thiện căn hộ. Qua đó, khách hàng có thể chủ động hơn trong việc cân đối kế hoạch tài chính, đáp ứng các mục tiêu an cư lẫn đầu tư, kinh doanh”, đại diện An Gia cho biết.

Thảnh thơi thanh toán, 100% an tâm

Để sở hữu căn hộ The Gió Riverside, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% ký hợp đồng mua bán và đến đủ 15% là có thể nhận nhà. Chi phí này tương đương khoảng 525 triệu đồng cho căn hộ có mức giá khoảng 3,5 tỷ đồng, diện tích 65m2.

The Gió Riverside thu hút đông đảo khách hàng.

Chính sách giúp khách hàng không cần huy động ngay một khoản tài chính lớn. Thay vào đó, các gia đình trẻ có thể dễ dàng tiếp cận tài sản giá trị với mức thanh toán “nhỏ giọt”. Trong khi nhà đầu tư lại dễ dàng phân bổ nguồn tiền nhàn rỗi cho nhiều hạng mục đầu tư, kinh doanh.

Chưa kể, dự án đang được đẩy mạnh triển khai thi công trên nền tảng pháp lý minh bạch, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối trong quyết định an cư lẫn đầu tư.

Mặt khác, giữa cuộc chạy đua về giá, các căn hộ view sông The Gió Riverside là sản phẩm hiếm hoi sở hữu mức giá đi sát nhu cầu thực, trung bình từ 48 - 50 triệu đồng/m² - thuộc nhóm cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Lợi thế này tạo nên biên an toàn tài chính cao hơn, đồng thời gia tăng khả năng sinh lời dài hạn, nhất là khi dự án tọa lạc tại tâm điểm kết nối của khu Đông TP.HCM với hạ tầng hoàn thiện.

Tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, The Gió Riverside sở hữu lợi thế kết nối nhờ liền kề nút giao Tân Vạn, trục xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu… Đồng thời, liền kề các nhà ga S0 và S2.1 tuyến Metro số 1 kéo dài đến sân bay quốc tế Long Thành.

Độc giả truy cập https://www.thegio.vn/ để tìm hiểu thông tin dự án.