Đội hình dự kiến Indonesia vs Việt Nam: Cơ hội nào cho Đình Bắc?

(VTC News) -

Trận Indonesia vs Việt Nam thuộc bảng A giải ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari ở Bogor (Indonesia). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh suất vào bán kết. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần điều chỉnh khi hệ thống và một số vị trí của đội tuyển Việt Nam không thể hiện tốt ở trận hòa Singapore 0-0.

Lực lượng Indonesia vs Việt Nam

Indonesia không có lực lượng mạnh nhất tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, dàn cầu thủ mang dòng máu châu Âu với lối chơi hiện đại trong tay huấn luyện viên John Herdman vẫn rất mạnh.

Đình Bắc không đạt yêu cầu trong trận đội tuyển Việt Nam hòa Singapore.

Hàng thủ ba người gồm Sandy Walsh, Rizky Ridho và Shayne Pattynama mang lại sự cân bằng giữa kinh nghiệm, sức mạnh và khả năng triển khai bóng. Thom Haye là cái tên đáng gờm ở tuyến giữa với khả năng điều tiết và phát động tấn công xuất sắc. Cầu thủ này cũng từng có kinh nghiệm đánh bại đội tuyển Việt Nam trước đây.

Trên hàng công, Mitchell Baker là nhân tố đáng chú ý nhất với thể hình, khả năng không chiến, chọn vị trí và dứt điểm tốt. Cú hat-trick vào lưới Campuchia và 1 pha lập công ở trận thắng Timor Leste là lời nhắc cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik, một trong những câu hỏi lớn nhất liên quan đến vị trí của Nguyễn Đình Bắc.Sau khi lập hattrick trước Timor Leste, cầu thủ này chơi không tốt trong trận gặp Singapore với quá nhiều tình huống biểu diễn nhiều hơn hiệu quả. Tuy nhiên, người thay thế Đình Bắc là Nguyễn Tài Lộc cũng không thể hiện được nhiều, thậm chí còn mờ nhạt hơn.

Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam cũng để lại nỗi lo lớn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần gia cố khu vực này khi Indonesia có Thom Haye và Ivar Jenner. Không loại trừ khả năng Tài Lộc - cầu thủ có xu hướng lùi sâu nhiều hơn Đình Bắc - sẽ được sử dụng để tăng thêm sự hiện diện ở khu vực giữa sân. Đội tuyển Việt Nam có thể linh hoạt chuyển đổi giữa 3-4-2-1 và 3-5-2.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam ở tình thế phải thắng.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Việt Nam

Indonesia: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Shayne Pattynama; Eliano Reijnders, Thom Haye, Ivar Jenner, Dony Tri Pamungkas; Egy Maulana Vikri, Mitchell Baker, Beckham Putra.

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên; Nguyễn Xuân Son.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị Indonesia vs Việt Nam được công bố chính thức trước giờ thi đấu 90 phút, khoảng 19h ngày 3/8 giờ Việt Nam.

Nhận định Indonesia vs Việt Nam

Dự đoán Indonesia - Việt Nam: Đội nào thắng?

Indonesia sử dụng sơ đồ 3-4-3. Khi có bóng, hai cầu thủ chạy biên Eliano Reijnders và Dony Tri Pamungkas dâng cao, tạo thành cấu trúc gần với 3-2-5. Điều này giúp Indonesia tăng quân số ở hai biên. Đây là cách chơi giúp HLV John Herdman tận dụng tốt nhóm cầu thủ có khả năng tranh chấp, di chuyển rộng và chuyển trạng thái nhanh.

Đội tuyển xứ vạn đảo dựa nhiều vào tốc độ chuyển trạng thái. Khi đoạt bóng, đội chủ nhà có thể đưa bóng nhanh lên cho Baker, Egy hoặc Beckham Putra. Baker là điểm đến quan trọng trong các pha bóng trực diện. Nếu tiền đạo này giữ bóng tốt, Indonesia có thể kéo hàng thủ Việt Nam lùi sâu, từ đó tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên.

Cuộc tranh đấu ở giữa sân giữa Thom Haye - Jenner và Quang Hải - Hoàng Đức mang tính then chốt. Nếu bộ đôi tiền vệ của đội chủ nhà kiểm soát được nhịp độ, đội tuyển Việt Nam sẽ khó triển khai bóng mạch lạc từ tuyến dưới và có nguy cơ bị tấn công vỗ mặt, bởi Quang Hải - Hoàng Đức không phải những tiền vệ che chắn tốt trước mặt bộ 3 phòng ngự.

Khu vực giữa sân có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam ở khâu phòng ngự và kiểm soát. Ở khía cạnh tấn công, HLV Kim Sang-sik trông cậy nhiều vào 2 biên và khả năng độc lập tác chiến của các tiền đạo. Vai trò của Xuân Son rất quan trọng.