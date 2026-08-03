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Xuất bản ngày 03/08/2026 08:21 AM
Cập nhật lúc 08:23 AM ngày 03/08/2026

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 3/8, sau phiên họp trù bị, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội.

VOV
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