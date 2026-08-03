Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 3/8, sau phiên họp trù bị, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội.
Hyundai giới thiệu MPV điện mới tại Indonesia, iCaur V27 chuẩn bị vào Việt Nam, BYD M6 hybrid sạc điện có thể chạy thuần điện tới 110 km... là các tin xe 3/8.
Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu khiến người mua MacBook Air phải chờ đến tháng 9 mới nhận được máy, đặc biệt là các cấu hình cao cấp.
Nhiều người già hối hận vì chia thừa kế sớm cho con, nhưng với bố mẹ tôi thì đó là quyết định tuyệt vời; họ đã cho tôi cái đà để phát triển đúng lúc tôi cần nhất.
Thời hoàng kim, tài tử này từng là nam thần khiến nhiều chị em say mê không lối thoát không chỉ đẹp trai, chung tình, tốt bụng mà còn hài hước.
Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX chính thức khai mạc tại Gia Lai với gần 1.000 võ sư, vận động viên đã bùng nổ hào khí tinh hoa võ học Việt.
Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại, sau khi ông tuyên bố hủy bỏ "cuộc tấn công quy mô lớn" vào nước này.
Iran xác nhận họ sắp đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến đường mới qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ hủy bỏ cuộc tấn công lớn để tạo điều kiện cho ngoại giao.
Vượt nghi ngại gia đình, Trần Lan Anh kiên định theo đuổi đam mê, tốt nghiệp loại Giỏi - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN) với nhiều dấu ấn.
Người dân Làng phong Quy Hòa (tỉnh Gia Lai) đồng thuận vì bước đi tất yếu của sự phát triển, nhưng phía sau cái gật đầu ấy là nỗi lưu luyến khó gọi tên.
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Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phân tích, 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD vào năm 2030 là nền tảng giúp Việt Nam tiến gần tới mục tiêu trở thành nước phát triển.
Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và thành lập TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh.
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