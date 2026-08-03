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Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Sáng 3/8, sau phiên họp trù bị, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội.

Tin xe 3/8: Hyundai lộ MPV điện mới, BYD M6 hybrid chạy 110 km Hyundai giới thiệu MPV điện mới tại Indonesia, iCaur V27 chuẩn bị vào Việt Nam, BYD M6 hybrid sạc điện có thể chạy thuần điện tới 110 km... là các tin xe 3/8.

Công nghệ 3/8: Người mua MacBook Air phải chờ đến tháng 9 vì thiếu chip Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu khiến người mua MacBook Air phải chờ đến tháng 9 mới nhận được máy, đặc biệt là các cấu hình cao cấp.

Từ một căn nhà thừa kế sớm, tôi mua được 3 ngôi nhà, dư dả để phụng dưỡng cha mẹ Nhiều người già hối hận vì chia thừa kế sớm cho con, nhưng với bố mẹ tôi thì đó là quyết định tuyệt vời; họ đã cho tôi cái đà để phát triển đúng lúc tôi cần nhất.

Nam thần TVB mệnh danh 'chồng quốc dân', U60 viên mãn bên vợ hoa hậu nổi tiếng Thời hoàng kim, tài tử này từng là nam thần khiến nhiều chị em say mê không lối thoát không chỉ đẹp trai, chung tình, tốt bụng mà còn hài hước.

Hình ảnh ấn tượng đêm khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền 2026 tại Gia Lai Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX chính thức khai mạc tại Gia Lai với gần 1.000 võ sư, vận động viên đã bùng nổ hào khí tinh hoa võ học Việt.

Ông Trump định ngày bắt đầu vòng đàm phán mới với Iran Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại, sau khi ông tuyên bố hủy bỏ "cuộc tấn công quy mô lớn" vào nước này.

Iran sắp đạt thỏa thuận với Oman tại eo biển Hormuz Iran xác nhận họ sắp đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến đường mới qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ hủy bỏ cuộc tấn công lớn để tạo điều kiện cho ngoại giao.

Từng bị gia đình lo vì chọn ngành 'lạ', nữ sinh 2K4 chứng minh sau 4 năm Vượt nghi ngại gia đình, Trần Lan Anh kiên định theo đuổi đam mê, tốt nghiệp loại Giỏi - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN) với nhiều dấu ấn.

Cuộc chuyển nhà sau gần 1 thế kỷ của những ‘người tận cùng mặc cảm’ Người dân Làng phong Quy Hòa (tỉnh Gia Lai) đồng thuận vì bước đi tất yếu của sự phát triển, nhưng phía sau cái gật đầu ấy là nỗi lưu luyến khó gọi tên.

CIA từng đọc được bí mật của 100 quốc gia thế nào? Một trong những chiến dịch tình báo lớn nhất thế kỷ XX chỉ được phơi bày vào năm 2020, nhưng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 3/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng tại PNJ, giá 1 chỉ vàng 9999 tại PNJ hôm nay 3/8/2026.

Vì sao biết Hoàng hậu Lữ Trĩ tàn độc mà Lưu Bang không dám phế bỏ? Dù sớm nhìn ra bản chất tàn độc của Lữ Trĩ, Hán Cao Tổ Lưu Bang vẫn không thể phế vị hoàng hậu này do các mối ràng buộc chính trị và tình cảm mang tính chiến lược.

Việt Nam tăng tốc kiến tạo 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD năm 2030 Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phân tích, 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD vào năm 2030 là nền tảng giúp Việt Nam tiến gần tới mục tiêu trở thành nước phát triển.