Điều cán bộ tỉnh về xã: Không để đủ người, mà đúng người

(VTC News) -

Nhìn lại quãng thời gian tròn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều ý kiến nhận định đây là cuộc cách mạng lớn của đất nước, một công việc chưa có tiền lệ và được tiến hành rất nhanh, bước đầu “gặt hái” kết quả quả tích cực.

Không điều động cán bộ để đủ số lượng

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News về việc điều chuyển, luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã, bà Hà Thị Tuyết - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ Thanh Hoá, cho hay Sở Nội vụ xác định đây là giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quan điểm của Sở Nội vụ Thanh Hóa là không điều động cán bộ để đủ số lượng mà phải bảo đảm việc điều động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. (Ảnh minh họa)

Theo bà Tuyết, quan điểm của Sở Nội vụ là không điều động cán bộ để đủ số lượng mà phải bảo đảm việc điều động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ trên cơ sở vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Quan điểm của Sở Nội vụ là không điều động cán bộ để đủ số lượng mà phải bảo đảm việc điều động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Bà Hà Thị Tuyết

Địa phương nào đang thiếu cán bộ ở lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng, tư pháp, chuyển đổi số hay cải cách hành chính sẽ được xác định rất cụ thể để có phương án bổ sung phù hợp. Đây cũng là tinh thần mà tỉnh đã triển khai trong thời gian qua thông qua việc ban hành phương án bố trí cán bộ cấp xã, điều động cán bộ từ xã, phường thừa sang xã thiếu và tiếp tục hoàn thiện việc phân công, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Việc luân chuyển, điều động sẽ dựa trên 4 nguyên tắc xuyên suốt: Thứ nhất, bám sát các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh; bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch. Thứ hai, điều động phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, từng vị trí việc làm. Thứ ba, thực hiện đúng phương châm ”đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, đúng sở trường“, lựa chọn những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để tăng cường cho cơ sở, nhất là các địa bàn còn khó khăn. Thứ tư, gắn điều động với đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài” - bà Tuyết thông tin thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế - khẳng định việc điều động, phân công cán bộ phải được thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự ổn định, liên tục trong hoạt động của bộ máy, đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý cho cấp cơ sở sau sắp xếp.

Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm, sở trường, quá trình công tác và yêu cầu thực tiễn của từng địa phương để bố trí, điều động phù hợp. Việc điều động không thực hiện một cách cơ học hay đồng loạt, mà được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm mỗi địa phương đều có đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực, có tính kế thừa và khả năng nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ thành phố cũng đặc biệt quan tâm công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn đầu sau khi kiện toàn tổ chức. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Yêu cầu tất yếu

Đó là khẳng định của Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai khi nhắc đến chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp trên về cơ sở.

Theo ông Lai, bản thân ông từng giữ chức Phó giám đốc của một sở thuộc tỉnh Quảng Nam cũ. Ông Lai cho rằng việc điều động, luân chuyển cán bộ không phải để giải quyết câu chuyện “thiếu - đủ” về nhân sự, mà mục tiêu cao hơn là tạo ra sự cân bằng về năng lực, kinh nghiệm và chất lượng điều hành giữa các địa bàn, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là chủ trương rất đúng và cũng là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Lai, việc điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp trên về cơ sở là yêu cầu tất yếu.

Để chủ động triển khai chủ trương của Trung ương, thành phố, Đảng ủy xã Trà Tân đã ban hành kế hoạch điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc điều động được thực hiện trên cơ sở rà soát năng lực, kinh nghiệm, sở trường của từng cán bộ và yêu cầu thực tiễn của từng lĩnh vực; đồng thời kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển với tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Đồng quan điểm với ông Lai, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Đinh Ngọc Hùng khẳng định việc điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp trên về cơ sở là một chủ trương rất đúng. Theo ông Hùng, mỗi môi trường công tác đều cho mình những trải nghiệm khác nhau. Làm ở cấp trên thì có điều kiện tiếp cận cơ chế, chính sách và nhìn vấn đề ở góc độ rộng hơn; còn về cơ sở thì được gần dân, gần thực tiễn hơn.

Ông Hùng nêu dẫn chứng từ chính bản thân mình. Trước đây, ông làm việc nhiều với doanh nghiệp, khu kinh tế và các dự án đầu tư. Đó là một lợi thế nhất định. Nhưng khi nhận nhiệm vụ ở Chân Mây - Lăng Cô, ông nghĩ điều đầu tiên mình cần làm không phải là mang kinh nghiệm đến áp dụng ngay, mà là dành thời gian tìm hiểu địa bàn, lắng nghe cán bộ và người dân.

“Tôi luôn nghĩ mình được điều động về đây không phải để ”làm thay“ ai, mà để cùng tập thể lãnh đạo xã chia sẻ trách nhiệm. Nếu có điểm mạnh thì tôi cố gắng tận dụng những mối quan hệ công tác trước đây để kết nối với các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và thành phố, giúp tháo gỡ nhanh hơn những việc vượt thẩm quyền của xã.

Theo tôi, luân chuyển cán bộ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người được điều động hòa mình với địa phương và làm được những việc cụ thể cho người dân” - ông Hùng nói.

Đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ

Ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, TP Đà Nẵng - chia sẻ điều thay đổi lớn nhất sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp không phải chỉ là thay đổi về tổ chức bộ máy, mà sự thay đổi căn bản về yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ ở xã, phường.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai.

Theo ông Lai, nếu trước đây cấp xã chủ yếu là cấp tổ chức thực hiện thì hiện nay, trong nhiều lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền mạnh hơn. Cấp xã đã thực sự trở thành cấp trực tiếp quyết định, trực tiếp điều hành và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Chính vì vậy, yêu cầu đối với người đứng đầu và đội ngũ cán bộ cơ sở cũng cao hơn rất nhiều.

Cấp xã đã thực sự trở thành cấp trực tiếp quyết định, trực tiếp điều hành và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Chính vì vậy, yêu cầu đối với người đứng đầu và đội ngũ cán bộ cơ sở cũng cao hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Hồng Lai

Qua thực tiễn, ông Lai cùng đội lãnh đạo xã Trà Tân nhận thấy điều quan trọng hiện nay không còn là cán bộ làm đúng quy trình, mà phải đủ năng lực giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở. Trong điều kiện phân cấp mạnh hơn, nếu cán bộ còn tâm lý trông chờ, xin ý kiến từng việc thì sẽ làm giảm hiệu quả của bộ máy. Còn khi cán bộ nắm chắc chủ trương, hiểu pháp luật, bám sát thực tiễn và dám chịu trách nhiệm thì nhiều công việc sẽ được giải quyết ngay tại xã, giảm thời gian, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế, cũng cho rằng sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều thay đổi lớn nhất là trách nhiệm của người đứng đầu ở cấp xã hôm nay nặng hơn rất nhiều. Trước đây, nhiều việc còn xin ý kiến cấp trên, còn bây giờ không ít nhiệm vụ đã được phân cấp về cơ sở nên mình phải quyết nhanh hơn, làm nhiều hơn và cũng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô.

“Tôi từng công tác ở Sở Công Thương nên cũng có chút thuận lợi trong việc kết nối với các sở, ngành. Nhưng về cơ sở rồi tôi càng thấy, điều quan trọng nhất vẫn là lắng nghe và học từ thực tế. Đặc biệt, người dân không quan tâm mình từng làm ở đâu, mà quan tâm chính quyền có giải quyết công việc của họ nhanh không, có đồng hành với họ không” - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế - đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần duy trì hoạt động của chính quyền cơ sở thông suốt, liên tục.

Tuy nhiên, qua thực tiễn, vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở số lượng cán bộ, công chức, mà quan trọng hơn là sự phù hợp về cơ cấu, chuyên môn và chất lượng nguồn nhân lực. Có địa phương cơ bản bảo đảm số lượng nhưng vẫn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực chuyên ngành như đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số hoặc kiểm soát thủ tục hành chính. Ngược lại, tại một số cơ quan, đơn vị, vẫn còn trường hợp nhân lực chưa được bố trí thật sự phù hợp với chuyên môn đào tạo, kinh nghiệm công tác và yêu cầu của vị trí việc làm.