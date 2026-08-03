Nhận định, dự đoán tỷ số Indonesia vs Việt Nam: Sức ép phải thắng

(VTC News) -

Trận Indonesia vs Việt Nam có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vào bán kết bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Cuộc đối đầu này diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 tại sân Pakansari ở Bogor (Indonesia).

Indonesia đang có 6 điểm sau 2 trận, kém đội đầu bảng Singapore 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt, buộc phải thắng để lấy lại quyền tự quyết trong cuộc đua vào nhóm 2 đội dẫn đầu.

Thông tin nhanh trận Indonesia vs Việt Nam Thời gian: 20h30 ngày 3/8 Địa điểm: Sân Pakansari, Bogor Giải đấu: Bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Indonesia vs Việt Nam

Cục diện bảng A khiến trận đấu ở Bogor gần như mang tính loại trực tiếp với đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik nói rõ đội bóng của ông “phải thắng”, bởi một kết quả hòa hoặc thua đều khiến nhà đương kim vô địch phải chờ kết quả từ các trận còn lại.

Đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0. (Ảnh: Đắc Huy)

Indonesia có lợi thế điểm số và sân nhà, nhưng John Herdman không muốn đội bóng của ông thay đổi quá nhiều vì đối thủ. HLV người Anh nhấn mạnh Indonesia không chuẩn bị chiến thuật đặc biệt cho Việt Nam, mà tập trung vào bản sắc, khả năng phản ứng trong các thời điểm căng thẳng và cách đội bóng xử lý những biến động trong trận.

Khu vực giữa sân mang tính then chốt. Indonesia cần Thom Haye, Ivar Jenner và Eliano Reijnders giảm thời lượng kiểm soát của Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải. Đội tuyển Việt Nam phải hạn chế các pha đưa bóng sớm cho Mitchell Baker, đồng thời khai thác khoảng trống sau lưng hai biên của Indonesia khi chủ nhà đẩy đội hình lên.

Phong độ Indonesia

Indonesia toàn thắng 2 trận đầu bảng A, ghi 8 bàn và thủng lưới 1 lần. Đội bóng của John Herdman thắng Campuchia 5-1 ở lượt ra quân, sau đó vượt qua Timor-Leste 3-0.

Mitchell Baker nhân tố nổi bật trên hàng tấn công. Tiền đạo này ghi hat-trick vào lưới Campuchia, rồi tiếp tục lập công trước Timor-Leste (chiếm 50% tổng số bàn thắng của cả đội). Thom Haye ở hàng tiền vệ là chốt chặn quan trọng trong lối chơi.

Điểm mạnh của Indonesia là tốc độ chuyển trạng thái. Khi đoạt bóng, đội chủ nhà có thể đưa bóng nhanh lên cho Baker, Egy hoặc Beckham Putra. Những đường chuyền sáng tạo của Haye, cộng thêm sự cơ động của Jenner để sẵn sàng tăng quân số gây sức ép tạo ra những pha tấn công nguy hiểm.

Indonesia thắng Timor Leste 3-0 bằng 3 bàn thắng trong 7 phút. (Ảnh: FFTL)

Phong độ Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận, ghi 7 bàn và chưa thủng lưới. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Timor-Leste 7-0 ở lượt mở màn, trước khi hòa Singapore 0-0 tại Mỹ Đình.

Hàng thủ là điểm tựa quan trọng nhất. HLV Kim nhấn mạnh Việt Nam chưa nhận bàn thua ở 2 trận đầu và sự chắc chắn phòng ngự không thuộc trách nhiệm của một cá nhân, mà là công việc của cả hệ thống. Trước Indonesia, điều này đặc biệt quan trọng vì Baker có thể gây áp lực bằng thể hình, chọn vị trí và khả năng dứt điểm.

Đầu ra tấn công của Việt Nam vẫn tập trung vào nhóm cầu thủ phía trên. Nguyễn Đình Bắc đã ghi 3 bàn tại giải, Đỗ Hoàng Hên có 2 bàn, còn Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Quang Hải đều đã lập công. Vấn đề của đội tuyển Việt Nam là phải chuyển hóa sức ép tốt hơn so với trận gặp Singapore.

Thông tin đội hình Indonesia vs Việt Nam

Indonesia nhiều khả năng giữ sơ đồ 3-4-3. Dự kiến huấn luyện viên John Herdman sử dụng Nadeo Argawinata trong khung thành, bộ ba trung vệ Sandy Walsh, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, còn Mitchell Baker đá cao nhất hàng công cùng Egy Maulana Vikri và Beckham Putra.

Đội tuyển Việt Nam sử dụng 1 đội hình xuất phát trong 2 trận đầu tiên, chỉ thay một vị trí trung vệ. Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng có thay đổi để đối phó riêng với Indonesia, đồng thời khắc phục những điểm chưa tốt ở trận hòa Singapore.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Việt Nam

Indonesia: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Shayne Pattynama; Eliano Reijnders, Thom Haye, Ivar Jenner, Dony Tri Pamungkas; Egy Maulana Vikri, Mitchell Baker, Beckham Putra.

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Trương Tiến Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu; Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên; Nguyễn Xuân Son.

Dự đoán tỷ số Indonesia vs Việt Nam

Dự đoán Indonesia - Việt Nam: Đội nào thắng?

Hai đội đều có lý do để nhập cuộc thận trọng hơn, nhất là khi chỉ một bàn thua trước có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện bảng A. Do đó, đây có thể là trận đấu có ít bàn thắng dù cả 2 đội đều có khả năng gây sức ép ở nhịp độ cao. Với việc đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều ưa thích tấn công biên với sơ đồ 3-4-3, phạt góc xuất hiện nhiều.

Cuộc tranh đấu ở giữa sân giữa Thom Haye - Jenner và Quang Hải - Hoàng Đức mang tính then chốt. Nếu bộ đôi tiền vệ của đội chủ nhà kiểm soát được nhịp độ, đội tuyển Việt Nam sẽ khó triển khai bóng mạch lạc từ tuyến dưới và có nguy cơ bị tấn công vỗ mặt, bởi Quang Hải - Hoàng Đức không phải những tiền vệ che chắn tốt trước mặt bộ 3 phòng ngự.

Dự đoán kết quả: Indonesia 1-1 Việt Nam.