Hội thảo Dược lâm sàng lần thứ nhất PhenikaaMec quy tụ hơn 300 chuyên gia

(VTC News) -

Ngày 19/6/2026, Hội thảo “Dược lâm sàng bệnh viện: Hiệu quả từ kết hợp Viện – Trường và ứng dụng công nghệ”, diễn đàn học thuật quy mô lớn, nơi các chuyên gia cùng cập nhật những xu hướng nổi bật của dược lâm sàng hiện đại như kết hợp công nghệ thông tin với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), y học cá thể hóa, dược di truyền học và các giải pháp tối ưu hóa sử dụng thuốc nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh, đã được tổ chức.

Hướng đi mới cho dược lâm sàng hiện đại

Hội thảo được xây dựng xoay quanh các chủ đề nổi bật của dược lâm sàng trong kỷ nguyên số, trong đó tích hợp phần mềm với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và y học cá thể hóa là những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn.

Phiên chuyên đề ung bướu tiếp tục làm rõ vai trò của y học chính xác trong điều trị ung thư. Trong báo cáo “Y học chính xác trong ung thư: Vai trò của di truyền trong cá thể hóa điều trị”, PGS.TS Dương Thị Ly Hương, Phó Trưởng khoa Dược, Trường Y Dược Phenikaa đã cập nhật những tiến bộ mới về dược di truyền học, biomarker phân tử và liệu pháp miễn dịch.

Việc lựa chọn thuốc dựa trên đặc điểm di truyền của người bệnh đang trở thành xu hướng tất yếu trong điều trị ung thư hiện đại.

PGS.TS Dương Thị Ly Hương trình bày báo cáo

TS.DS Ngô Thị Liên, giảng viên Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng, Trường Y Dược Phenikaa và Dược sĩ lâm sàng PhenikaaMec đã giới thiệu về phần mềm ứng dụng AI trong dược lâm sàng ung bướu và pha chế thuốc ung thư tập trung tại Phenikaamec. Điều này giúp tăng cường độ chính xác trong sử dụng thuốc, tối ưu hóa quy trình điều trị và kiểm soát chi phí cho người bệnh.

Kết nối điều trị – đào tạo – nghiên cứu: Hướng đi của bệnh viện đại học hiện đại

PGS.TS. BS Nguyễn Thanh Hồi – Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Hiệu trưởng Trường Y Dược Phenikaa khẳng định dược lâm sàng đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại. Sự kết hợp giữa mô hình Viện – Trường với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu y tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời bảo đảm sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

PGS. TS Nguyễn Văn Hùng chia sẻ kinh nghiệm mô hình dược lâm sàng tại nhiều quốc gia

Định hướng này được làm rõ qua các báo cáo tại phiên tổng quan của hội thảo. Trong đó, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược Phenikaa đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình dược lâm sàng kết hợp Viện – Trường tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển.

Xu hướng hiện nay đang chuyển sang mô hình đào tạo dựa trên thực hành, trong đó bệnh viện trở thành đối tác đồng hành cùng trường đại học trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS. TS. DS Nguyễn Quỳnh Hoa chia sẻ mô hình dược lâm sàng đa chuyên khoa ứng dụng công nghệ AI hiệu quả tại PhenikaaMec

Từ kinh nghiệm quốc tế, PGS.TS.DS Nguyễn Quỳnh Hoa, Trưởng khoa Dược PhenikaaMec, Phó Trưởng khoa Dược Trường Y Dược Phenikaa đã giới thiệu những kết quả thực tiễn trong triển khai dược lâm sàng đa chuyên khoa tại PhenikaaMec.

Mô hình giảng viên Trường Y Dược trực tiếp tham gia công tác dược tại Bệnh viện với sự kết hợp của công nghệ hiện đại trong quản lý và thực hành dược lâm sàng đã giúp đội ngũ dược sĩ lâm sàng tham gia sâu hơn vào quá trình điều trị, góp phần tối ưu hóa sử dụng thuốc và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Bên cạnh đó, hội thảo còn cập nhật nhiều vấn đề thời sự của ngành dược lâm sàng như tối ưu hóa sử dụng kháng sinh trong bối cảnh kháng thuốc gia tăng, ứng dụng dược động học – dược lực học trong điều trị hồi sức và vai trò của vi sinh lâm sàng trong kiểm soát nhiễm khuẩn đa kháng.

Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận chuyên sâu, hội thảo đã tạo diễn đàn kết nối các chuyên gia, nhà quản lý, bác sĩ, dược sĩ và giảng viên trên cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển dược lâm sàng tại Việt Nam.

Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu một bước tiến trong chiến lược xây dựng PhenikaaMec – thành viên của Tập đoàn Phenikaa với tinh thần Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững, mục tiêu xây dựng mô hình chuẩn quốc tế, nơi điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học được gắn kết chặt chẽ trên nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo - vì chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh.