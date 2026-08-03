Tin nóng thế giới hôm nay 3/8: Nga mở rộng phủ sóng vệ tinh

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 3/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại đàm phán với Iran từ chiều 3/8, Tehran cho biết sắp đạt thỏa thuận với Oman về tuyến đường mới qua eo biển Hormuz và Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Nga.

Nga mở rộng vùng phủ sóng vệ tinh

Ngày 3/8, các chuyên gia truyền thông vệ tinh Ukraine cho biết chòm vệ tinh Rassvet của Nga đã cơ bản hoàn tất quá trình triển khai lên quỹ đạo, tạo vùng phủ sóng cho phép thiết lập từ 2-3 “cửa sổ liên lạc” mỗi ngày trên không phận Ukraine.

Theo chuyên gia liên lạc vệ tinh Vladimir Stepanets, các vệ tinh do công ty Bureau 1440 phát triển hiện có thể cung cấp mỗi ngày ít nhất hai khoảng thời gian liên lạc ổn định, mỗi khoảng kéo dài hơn một giờ.

Mô phỏng vệ tinh Rassvet của Nga trên quỹ đạo. (Ảnh minh họa)

Tính đến ngày 31/7, trong tổng số 16 vệ tinh được Nga phóng hồi cuối tháng 3/2026, có 12 vệ tinh đã đạt độ cao hoạt động khoảng 550 km, ba vệ tinh khác đang tiếp tục nâng quỹ đạo, trong khi một vệ tinh được cho là đã bị cháy do lỗi kỹ thuật.

Theo đánh giá của phía Ukraine, các vệ tinh này bay qua khu vực quan sát Ukraine khoảng 4 lần mỗi ngày, nhưng chỉ có 2-3 lần đạt độ cao phù hợp để duy trì liên lạc ổn định với các trạm mặt đất.

Các chuyên gia nhận định mạng lưới vệ tinh mới về lý thuyết có thể hỗ trợ Nga duy trì liên lạc và điều khiển các phương tiện không người lái, bao gồm UAV trinh sát, UAV tấn công dòng Geran-2/3/4 cũng như các thiết bị không người lái trên biển, qua đó mở rộng năng lực tác chiến trong xung đột Nga - Ukraine.

Ông Trump định ngày bắt đầu vòng đàm phán mới với Iran

Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu vào chiều 3/8 sau khi ông quyết định hủy bỏ kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói phía Mỹ đang trao đổi với Iran dưới hình thức đàm phán và bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ giúp tránh thêm những hành động quân sự không cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quyết định hủy bỏ cuộc tấn công được đưa ra sau khi nhận được đề nghị từ các đồng minh trong khu vực như Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar. Ông cho biết các bên kỳ vọng có thể đạt được thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz, sau đó tiến tới thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran phủ nhận việc Tehran chủ động đề nghị Mỹ hủy bỏ kế hoạch không kích. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ đáp trả tương xứng trước mọi hành động quân sự nhằm vào nước này.

Iran sắp đạt thỏa thuận với Oman

Ngày 3/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran và Oman đang tiến gần đến việc ký kết thỏa thuận về một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.

Theo ông Baqaei, tuyến đường mới sẽ không đi theo các tuyến phía bắc hay phía nam hiện nay mà được thiết kế để bảo đảm chủ quyền, lợi ích và yêu cầu an ninh của cả Iran lẫn Oman.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận với Oman không đồng nghĩa eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định mọi thỏa thuận đều phải bao gồm việc mở hoàn toàn eo biển Hormuz và giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Ông cũng cho biết Mỹ và Israel đã nhất trí tạm dừng kế hoạch mở cuộc tấn công mới để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn vào Nga

Ngày 3/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 635 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm, sau một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo giới chức Nga, các cuộc tấn công khiến ít nhất 8 người thiệt mạng tại nhiều khu vực, đồng thời gây hỏa hoạn và thiệt hại tại một số cơ sở hạ tầng, trong đó có kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries ở vùng Samara.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công mà Ukraine tuyên bố là máy bay không người lái đánh trúng tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật của Nga. (Ảnh: Reuters)

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov, căn cứ không quân Engels và một kho dầu ở vùng Kaluga nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng Mykolaiv của Ukraine, đồng thời phá hủy hai tàu vận tải quân sự tại cảng và một tàu chở vật tư quân sự trên Biển Đen.