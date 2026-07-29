PhenikaaMec triển khai nhiều gói lưu giữ tế bào gốc: Cá thể hóa cho các gia đình

(VTC News) -

Khi lưu giữ tế bào gốc không còn là lựa chọn “một gói cho tất cả”

Trong nhiều năm, nhắc đến ngân hàng tế bào gốc, phần lớn các gia đình chỉ biết đến việc lưu giữ máu dây rốn của trẻ sau sinh. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ tế bào và y học tái tạo, các nhà khoa học nhận thấy mỗi loại mô trong cơ thể đều mang những giá trị sinh học riêng.

Máu dây rốn là nguồn giàu tế bào gốc tạo máu (Hematopoietic Stem Cells - HSCs), đã được ứng dụng trong ghép tế bào gốc điều trị một số bệnh lý huyết học, miễn dịch và một số bệnh rối loạn di truyền.

Trong khi đó, mô dây rốn chứa tế bào gốc trung mô (Mesenchymal Stem Cells - MSCs) với khả năng tăng sinh, biệt hóa và điều hòa miễn dịch, hiện đang được nghiên cứu trong các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuộc nhiều lĩnh vực của y học tái tạo.

Đối với người mẹ, mô mỡ tự thân cũng là một nguồn MSCs dồi dào, có thể được thu thập ngay tại cuộc đẻ.

Xử lý máu dây rốn trong phòng Lab đạt chuẩn GMP, ISO 6.

Xuất phát từ xu hướng này, Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô PhenikaaMec đã phát triển hệ thống gói dịch vụ theo hướng cá thể hóa, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng và từng giai đoạn trong hành trình làm cha mẹ.

Đa dạng gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của gia đình

Với những gia đình mong muốn bảo tồn đồng thời hai nguồn tế bào gốc quan trọng, Trung tâm mang đến gói lưu giữ tế bào gốc tạo máu từ máu dây rốn và tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn được xây dựng theo quy trình khép kín từ thu thập, xử lý, nuôi cấy, kiểm soát chất lượng đến lưu giữ lâu dài.

Chỉ với một lần thu thập ngay sau sinh, gia đình có thể lưu giữ đồng thời tế bào gốc tạo máu từ máu dây rốn và mô dây rốn hoặc tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn - hai nguồn tế bào có giá trị sinh học khác nhau, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các thành tựu của y học tái tạo và chăm sóc sức khỏe cá thể hóa trong tương lai.

Nhiều gia đình lựa chọn gói lưu giữ tế bào gốc tại PhenikaaMec.

Nếu gia đình mong muốn xây dựng nguồn tài nguyên sinh học toàn diện cho cả mẹ và bé, PhenikaaMec phát triển Gói MDR-MSCs từ máu dây rốn - mô dây rốn - mô mỡ, kết hợp đồng thời ba nguồn tế bào gồm HSCs từ máu dây rốn, MSCs từ mô dây rốn của trẻ và MSCs từ mô mỡ tự thân của mẹ.

Với các gia đình chỉ có nhu cầu lưu giữ nguồn MSCs của trẻ, gói lưu giữ tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn mang đến giải pháp chuyên biệt. Mô dây rốn sau sinh được thu thập theo quy trình vô khuẩn, sau đó chuyển về Trung tâm để phân lập tế bào, nuôi cấy tăng sinh, đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi đưa vào hệ thống lưu giữ lâu dài.

Trong khi đó, gói lưu giữ MSCs mô mỡ cho mẹ hướng đến nhóm phụ nữ mong muốn chủ động bảo tồn nguồn tế bào tự thân của chính mình. Một lượng nhỏ mô mỡ được thu nhận theo chỉ định chuyên môn, sau đó trải qua các bước phân lập, nuôi cấy tăng sinh, kiểm định chất lượng và lưu giữ bằng hệ thống công nghệ chuyên biệt.

Chuẩn hóa quy trình bảo tồn giá trị của từng mẫu tế bào

Dù lựa chọn gói dịch vụ nào, toàn bộ mẫu đều được xử lý tại Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô PhenikaaMec theo quy trình thống nhất. Ngay sau khi tiếp nhận, mẫu được xử lý bằng các hệ thống chuyên dụng như AXP® II nhằm tối ưu hiệu suất thu hồi tế bào, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo và bảo toàn tối đa hoạt tính sinh học.

Hệ thống phòng sạch chuẩn GMP có đủ máy ly tâm tế bào, công nghệ AXP® II phân lập tế bào gốc tự động.

Các mẫu tiếp tục trải qua nhiều bước kiểm soát chất lượng gồm sàng lọc bệnh truyền nhiễm, cấy vi sinh, Real-time PCR phát hiện Mycoplasma, định danh tế bào bằng Flow Cytometry, phân tích nhiễm sắc thể đồ (Karyotype), đánh giá khả năng biệt hóa của MSCs và giải trình tự gene HLA độ phân giải cao khi cần thiết.

Chỉ những mẫu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mới được đưa vào hệ thống lưu giữ bằng công nghệ ni-tơ pha hơi ở nhiệt độ dưới -150°C với hệ thống giám sát liên tục 24/7, góp phần duy trì khả năng sống và hoạt tính sinh học của tế bào trong thời gian dài.

Tiếp nối định hướng “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô PhenikaaMec không ngừng đầu tư hạ tầng công nghệ và chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế.