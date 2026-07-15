Ông Trump nêu điều kiện ngừng chiến dịch tấn công Iran

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: “Tối nay chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh. Tối mai chúng ta sẽ tiếp tục giáng cho họ một đòn rất mạnh. Đêm kia chúng ta sẽ tiếp tục giáng cho họ một đòn rất mạnh và tuần sau tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa đối với họ”.

Ông Trump nói thêm những cuộc tấn công tương tự sẽ tiếp tục “trừ khi Iran ngồi vào bàn đàm phán”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi lần cuối cùng ông nói chuyện với quan chức Iran là khi nào, Tổng thống Trump trả lời: “À, không phải tôi, mà hãy nói là đại diện của tôi. Tôi từng nói chuyện với họ, nhưng đại diện của tôi vừa nói chuyện với họ cách đây khoảng một giờ rồi. Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng mỗi lần đạt được thỏa thuận, họ lại phá vỡ nó”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi không muốn đàm phán lúc này”.

Ông Trump cũng cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Iran. “Tôi sẽ để dành mục tiêu năng lượng cho trận đánh sau cùng”, ông Trump xác nhận.

Bình luận về dữ liệu vận tải biển khi số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đang giảm, ông Trump cho rằng tuyến đường thủy này “vẫn mở cửa nếu mọi người muốn đi qua”.

“Chúng tôi không mở cửa cho Iran, đó là quốc gia duy nhất mà cửa hàng đóng cửa. Nó đóng cửa đối với Iran, cả chiều vào lẫn chiều ra. Rất nhiều điều đã xảy ra trong vài tháng qua. Các đường ống dẫn dầu đang được xây dựng. Chúng tôi đang tìm ra những phương án thay thế tốt hơn, bao gồm cả Texas và Alaska”, ông Trump cho hay.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng xác nhận lại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa đối với tất cả tàu thuyền, ngoại trừ các tàu liên quan đến Iran. Theo ông, Mỹ sẽ áp dụng “lệnh phong tỏa toàn diện” nhưng chỉ đối với tàu đi đến hoặc rời cảng của Iran hoặc vận chuyển hàng hóa có liên quan đến Iran.

Kế hoạch thu phí 20% từng công bố trước đó sẽ được thay thế bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư giữa Mỹ với các quốc gia vùng Vịnh. “Những khoản đầu tư này sẽ có quy mô rất lớn, đồng thời cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các nước vùng Vịnh và tương lai của họ”, ông Trump viết.

Động thái mới đánh dấu sự thay đổi nhanh chóng trong lập trường của ông Trump, chỉ 1 ngày sau khi ông nêu ý định thu phí 20% đối với mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.