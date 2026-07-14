Iran tuyên bố càn quét loạt mục tiêu Mỹ tại Trung Đông

(VTC News) -

Theo tuyên bố của quân đội Iran, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào hệ thống liên lạc, bể chứa nhiên liệu, hệ thống phòng không Patriot, tháp canh và kho đạn dược tại nơi mà Iran mô tả là căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait. Quân đội Iran thông tin thêm cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả hành động “lặp đi lặp lại của Mỹ đối với Iran”.

Hải quân Iran cũng bắn tên lửa hành trình vào “tàu chiến thù địch” thuộc về Mỹ để đáp trả cuộc tấn công tên lửa vào địa điểm quân sự của Iran.

Một vụ phóng tên lửa của Iran. (Ảnh: AFP)

Tương tự, Bộ Quốc phòng Oman xác nhận có 2 tàu chở dầu al-Bahiya và Mombasa bị trúng đạn khi đang ở trong vùng biển thuộc lãnh thổ Oman và một thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu Mombasa thiệt mạng. Ngoài ra, có 6 công dân Ấn Độ và 2 công dân Ukraine bị thương.

Bộ Quốc phòng Oman thông tin thêm cả 2 tàu chở dầu đều bị hư hại và bốc cháy. Hiện tại, đám cháy đã được khống chế.

Oman vẫn luôn đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa. Cùng với đó, họ đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả kiên quyết hành động nhằm làm suy yếu an ninh và ổn định của quốc gia.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch ném bom mới của Mỹ nhằm vào Iran là “cuộc xung đột quân sự” và phủ nhận nó đánh dấu một giai đoạn mới, kéo dài trong cuộc chiến. Đồng thời, ông Trump từ chối cho biết cuộc xung đột mới nhất với Iran sẽ kéo dài bao lâu.

Theo CNN, có khoảng hơn 10 máy bay quân sự Mỹ được nhìn thấy trên dữ liệu theo dõi chuyến bay bay vòng quanh ngoài khơi bờ biển UAE ở Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và trên không phận Ả Rập Xê-út vào sáng sớm ngày 14/7.

Trong đó có 9 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R và 2 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A. Một số máy bay trinh sát và giám sát, bao gồm máy bay hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không E3-B Sentry, máy bay giám sát hàng hải Poseidon P-8 của Hải quân Mỹ cũng được hiển thị trên dữ liệu theo dõi chuyến bay.