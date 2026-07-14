Mỹ triển khai hơn 50.000 binh sĩ khắp Trung Đông

(VTC News) -

Ngày 14/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông tin trên mạng xã hội X: “Hiện tại, có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân trên khắp Trung Đông”. Ngoài ra, CENTCOM lưu ý lực lượng Mỹ sẽ luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao, năng lực tác chiến mạnh và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Dữ liệu chuyến bay cũng cho thấy có khoảng 10 máy bay quân sự Mỹ được nhìn thấy trên dữ liệu theo dõi chuyến bay bay vòng quanh ngoài khơi bờ biển UAE ở Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và trên không phận Ả Rập Xê-út vào sáng sớm cùng ngày.

Mỹ đang triển khai hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông. (Ảnh: NYT)

Trong đó có máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R và máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A. Một số máy bay trinh sát và giám sát, bao gồm máy bay hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không E3-B Sentry, máy bay giám sát hàng hải Poseidon P-8 của Hải quân Mỹ cũng được hiển thị trên dữ liệu theo dõi chuyến bay.

Trước đó, CENTCOM tuyên bố “bắt đầu tiến hành đêm tấn công thứ 3 liên tiếp” với loạt vụ nổ lớn được ghi nhận ở nhiều khu vực của Iran. Trong 3 đêm tấn công, Mỹ đánh trúng hơn 300 mục tiêu theo chỉ thị của Tổng tư lệnh nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại qua lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe doạ phá huỷ núi Pickaxe, nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz bị hư hại nặng nề của Iran. Đây là địa điểm được phòng thủ kiên cố với 2 hệ thống đường hầm chôn sâu dưới lòng đất được nhiều chuyên gia đánh giá nằm ngoài tầm với của những quả bom xuyên hầm mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Đáp lại, Iran không kích trả đũa nhằm vào loạt căn cứ quân sự của Mỹ khắp khu vực. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Iran tuyên bố sử dụng máy bay không người lái tấn công một số mục tiêu mà nước này mô tả là căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, đồng thời phóng tên lửa hành trình nhằm vào tàu hải quân Mỹ để đáp trả cuộc không kích gần đây.

Theo Tehran, các mục tiêu bao gồm hệ thống liên lạc, kho nhiên liệu, hệ thống phòng không Patriot và kho đạn dược. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Oman xác nhận hai tàu chở dầu bị trúng đạn trong vùng biển nước này, khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.