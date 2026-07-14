Mỹ tung video lần đầu dùng xuồng không người lái cảm tử tấn công cảng Iran

(VTC News) -

Mỹ tung video lần đầu tiên sử dụng xuồng không người lái cảm tử tấn công cảng Iran

Theo CENTCOM, đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng xuồng mặt nước không người lái cảm tử (one-way attack surface drones) trong một chiến dịch tác chiến thực tế. Đoạn video do CENTCOM đăng tải cho thấy ba xuồng không người lái mang tên Corsair tiếp cận mục tiêu trước khi phát nổ, tạo ra nhiều vụ nổ tại khu vực cảng.

Theo thông báo của CENTCOM, cuộc tấn công được tiến hành vào ngày 13/7 (giờ địa phương). Mục tiêu là cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân Iran tại Bandar Abbas.

CENTCOM nhấn mạnh đây là lần đầu tiên lực lượng Mỹ triển khai loại xuồng mặt nước không người lái cảm tử trong một hoạt động chiến đấu, đánh dấu bước phát triển mới trong việc ứng dụng các phương tiện không người lái trên biển vào tác chiến.

Giá dầu thế giới tăng gần 3% trong phiên giao dịch ngày 14/7, lên mức cao nhất trong bốn tuần, sau khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Iran và các cuộc tấn công giữa hai bên tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Động lực chính đẩy giá dầu đi lên là việc quân đội Mỹ tiến hành đêm không kích thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump khôi phục lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển của Iran và đề xuất thu phí 20% đối với các tàu được Mỹ bảo vệ khi đi qua eo biển Hormuz.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã trúng hai tên lửa hành trình của Iran tại luồng hàng hải phía nam eo biển Hormuz, thuộc vùng lãnh hải Oman. Vụ tấn công khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng và tám người khác bị thương.

Dữ liệu vận tải biển cũng cho thấy số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 13/7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích của Phillip Nova, cho rằng yếu tố quan trọng nhất hiện nay là dòng chảy thực tế của dầu thô qua eo biển Hormuz. Nếu hoạt động vận chuyển bị gián đoạn đáng kể hoặc xuất khẩu dầu suy giảm trong thời gian dài, giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh. Ngược lại, nếu hoạt động vận tải vẫn diễn ra bình thường bất chấp xung đột quân sự, phần “phí rủi ro địa chính trị” đang được phản ánh vào giá dầu có thể dần thu hẹp.