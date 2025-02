Nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25

(VTC News) -

Thông tin từ tờ Joong Ang Ilbo, nữ diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào ngày 16/2, hưởng dương 25 tuổi.

Cảnh sát Seongdong, Seoul tiếp nhận tin báo vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày và thực hiện xác nhận sự việc. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của hành vi phạm tội tại hiện trường.

Nữ diễn viên Kim Sae Ron đột ngột qua đời ở tuổi 25.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của nữ diễn viên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron khiến người hâm mộ và công chúng bàng hoàng, xót xa.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là nữ diễn viên tài năng và đầy triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công đáng kể qua các bộ phim A Brand New Life (2009), The Man From Nowhere (2010), Hi! School: Love On (2014), Snowy Road (2015), Mirror of the Witch (2016), Leverage (2019).

Với khả năng diễn xuất tự nhiên, đa dạng, Kim Sae Ron đã chinh phục trái tim của đông đảo khán giả và được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô được xem là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2022, sự nghiệp của Kim Sae Ron bất ngờ gặp phải cú sốc lớn khi cô bị truy tố vì lái xe trong tình trạng say rượu. Cô đâm vào lan can, cây xanh bên đường. Vụ tai nạn cũng làm hỏng trạm biến áp, khiến hàng chục cửa hàng lân cận mất điện suốt 3 giờ.

Nữ diễn viên có ý định bỏ trốn khi cảnh sát yêu cầu xuống xe kiểm tra nồng độ cồn. Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận và khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô phải chịu án phạt 20 triệu won và bị đài KBS cấm sóng đối.

Sau scandal, Kim Sae Ron tạm ngừng hoạt động trong làng giải trí để tập trung vào việc kiểm điểm bản thân. Mặc dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn luôn hy vọng Kim Sae Ron có thể vượt qua khó khăn và sớm quay trở lại màn ảnh, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của cô ở tuổi 25 khiến tất cả phải tiếc thương cho một tài năng trẻ.