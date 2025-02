Sao Hoa ngữ 6/2: Nam diễn viên trẻ qua đời vì bệnh cúm giống Từ Hy Viên

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hoa ngữ ngày 6/2

Chồng cũ đau đớn, chồng mới mất liên lạc sau khi Từ Hy Viên qua đời

Sau khi tro cốt của Từ Hy Viên (Đại S) được đưa về Đài Loan (Trung Quốc), em gái cô là Từ Hy Đệ thông báo gia đình không tổ chức lễ viếng.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi chị ấy trở về trong thời tiết giá lạnh như vậy. Tôi tin giờ này chị ấy được vui vẻ, vô ưu vô lo trên thiên đường. Chúng tôi sẽ không tổ chức lễ viếng tiễn biệt vì chị ấy vốn yêu thích sự lặng lẽ. Nếu mọi người nhớ chị ấy, hãy giữ trong tim là đủ rồi. Cả gia đình chúng tôi đều biết ơn tình yêu của mọi người dành cho chị ấy", Từ Hy Đệ lên tiếng thông qua người đại diện.

Gia đình không tổ chức lễ viếng Từ Hy Viên.

Tờ Sohu cho biết, nữ diễn viên quá cố có tiền sử bệnh tim và động kinh. Cô từng bị hôn mê và sốc khi sinh đứa con thứ hai.

Sinh thời, nữ diễn viên phim Vườn sao băng từng cho biết: "Điều tôi mong muốn nhất trong buổi lễ tiễn biệt là được vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người hãy uống loại rượu sâm banh tôi thích nhất và ăn những món ăn ngon. Đừng khóc khi đến đây". Bạn bè Từ Hy Viên đều coi đây là câu nói đùa của cô, không ngờ nữ diễn viên lại qua đời đột ngột trong chuyến du lịch ở Nhật Bản cùng gia đình.

Truyền thông Đài Loan tiết lộ, tro cốt của Đại S được đặt tại một ngôi nhà sang trọng ở quận Tín Nghĩa. Chồng cũ, doanh nhân Uông Tiểu Phi đã lái xe đến thẳng nhà cô. Nhà của Uông Tiểu Phi ở Đài Bắc rất gần nhà vợ cũ, chỉ mất 9 phút để đi bộ đến đó.

Trước đó, khi nhận được tin vợ cũ qua đời, Uông Tiểu Phi không giấu được sự bàng hoàng và bày tỏ sự tiếc thương. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng anh chỉ "làm màu" bởi sau khi ly hôn, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên liên tục kiện tụng nhau.

Chồng cũ lái xe đến nhà Từ Hy Viên.

Hiện tại vẫn chưa có tin tức về DJ Koo, người chồng thứ hai của Từ Hy Viên. Trước đó, bạn bè trong giới nghệ thuật của DJ người Hàn Quốc cho biết đã nhận được tin nhắn của anh, báo rằng anh đã cố gắng hết sức để vượt qua nỗi đau. Nhiều người rất lo lắng cho tình trạng của Kooo.

Một người bạn tên Lee Sang Bong nói: "Tôi biết anh ấy giờ phải tuyệt vọng lắm, nghĩ đến những đau đớn mà anh ấy phải đối mặt trong tương lai, tôi lo cho tính cách mỏng manh của DJ Koo. Hy vọng anh ấy có thể vững tâm bước tiếp".

Từ Hy Viên đột ngột qua đời ngày 2/2 tại Nhật Bản ở tuổi 49. Truyền thông Trung Quốc cho rằng cô mất vì biến chứng của bệnh cúm và viêm phổi.

Theo China Business News, hướng dẫn viên phụ trách chuyến đi Nhật Bản của gia đình Từ Hy Viên đã tiết lộ mốc thời gian mắc bệnh của cô trên tài khoản Xiaohongshu. Cụ thể, ngày 29/1, cả gia đình khởi hành tới Nhật Bản. Trước khi bắt đầu chuyến đi, Từ Hy Viên đã có triệu chứng ho và hen suyễn nhưng vẫn cố lên đường.

Sau khi tới Nhật Bản, cả nhà đến Hakone để tắm suối nước nóng, trong thời gian đó tình trạng sức khỏe của Từ Hy Viên vẫn không cải thiện. Tối 31/1, tình trạng đột nhiên xấu đi, cô được xe cứu thương đưa đến phòng khám địa phương ở Hakone để cấp cứu và đưa trở lại khách sạn vào đêm khuya.

Ngày 1/2, nhóm đi từ Hakone đến Tokyo nhưng mới nửa đường thì Từ Hy Viên được đưa đến một bệnh viện nhỏ. Bệnh viện này cho biết họ không có khả năng chữa trị cho cô; bác sỹ kê đơn thuốc và khuyên gia đình đưa Từ Hy Viên đến một bệnh viện lớn ở Tokyo. Nhưng vì lý do nào đó, gia đình không làm theo. Đến tận đêm khuya, tình trạng của nữ diễn viên lại xấu đi và cô được đưa đến bệnh viện một lần nữa. Do điều trị không hiệu quả, Từ Hy Viên qua đời vào sáng 2/2.

Nam diễn viên Lương Hựu Thành qua đời vì bệnh cúm

Theo tờ Sohu, Lương Hựu Thành, nam diễn viên trẻ mới ra mắt, qua đời đột ngột ở tuổi 27 sau khi nhiễm bệnh cúm. Do chưa có nhiều tác phẩm ấn tượng, Lương Hựu Thành không phải cái tên được quan tâm. Do đó, việc anh qua đời không có nhiều người biết. Chỉ tới khi chuyện Từ Hy Viên qua đời vì nhiễm cúm ở Nhật Bản gây sốc trong làng giải trí, thông tin về Lương Hựu Thành mới được nhiều người biết tới.

Bạn học của anh cho biết, anh mất do nhiễm cúm A tại bệnh viện vào ngày 30/1. Nguyên nhân tử vong mà bệnh viện đưa ra là đột tử do nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương. Cái chết đột ngột của nam diễn viên gần giống với trường hợp của Đại S, đều tử vong do biến chứng của bệnh cúm.

Lương Hựu Thành được đưa vào bệnh viện để điều trị cảm lạnh thông thường nhưng tình trạng ngày càng xấu đi trong quá trình điều trị cho đến khi anh đột ngột tử vong.

Diễn viên trẻ Lương Hựu Thành qua đời ở tuổi 27.

Các bạn học của diễn viên gen Z công bố bức ảnh anh nằm trên giường bệnh trong những giây phút cuối cùng, lúc đã mất đi ý thức. Nhiều người cho rằng, virus cúm đã xâm nhập hệ thần kinh trung ương của anh, cuối cùng Lương Hựu Thành tử vong do không được cứu chữa hiệu quả. Điều đáng tiếc là từ lúc nhập viện đến lúc mất, nam diễn viên quá cố không có người thân bên cạnh.

Lương Hựu Thành tham gia một số vai phụ trong các bộ phim như Khanh Khanh ngã tâm, Đường nữ tiểu phi, Huyễn nhạc sâm lâm.

Tạo hình cô dâu của Angelababy được khen ngợi

Bộ phim Mạn ảnh tầm trung do Angelababy (Dương Dĩnh) và Vương An Vũ đóng chính lên sóng iQiyi. Tạo hình cô dâu của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Tạo hình của Angelababy trong phim mới.

Mạn ảnh tầm trung lấy bối cảnh những năm đầu của Trung Hoa Dân quốc. Với nội dung lôi cuốn, Mạn ảnh tầm trung được cho là bộ phim giải trí hấp dẫn đầu năm 2025. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Angelababy được phát sóng sau ồn ào đi xem show thoát y của Lisa (Blackpink) tại Pháp vào năm 2023.

Trước đó, nữ diễn viên bị đóng băng hoạt động một thời gian, thậm chí có tin đồn cô bị cắt hết các cảnh quay trong Mạn ảnh tầm trung.