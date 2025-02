Sao Hàn 4/2: Chồng Từ Hy Viên đột ngột mất liên lạc sau khi vợ qua đời

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 4/2.

Không liên lạc được với DJ Koo Jun Yup

Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên đã để lại niềm thương tiếc vô hạn trong lòng người hâm mộ và gia đình. Đặc biệt, tình trạng của người chồng, Koo Jun Yup, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Theo tờ 163, Koo Jun Yup không cùng vợ du lịch Nhật Bản. Thời điểm Từ Hy Viên qua đời, anh đang ở Đài Loan. Biến cố bất ngờ khiến nam ca sĩ suy sụp và đau buồn.

Mới đây, tờ ETtoday đưa tin Koo Jun Yup đã mất liên lạc. Nam ca sĩ không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào từ gia đình, bạn bè. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng, đặc biệt khi không ai biết tung tích hiện tại của anh.

Chồng Từ Hy Viên đột ngột mất liên lạc sau khi vợ qua đời

"Anh ấy đang ở Đài Loan, nhưng trong tình trạng mất liên lạc. Chúng tôi thực sự không biết anh ấy đang ở đâu. Tại Đài Loan, anh ấy chỉ có một mình Từ Hy Viên là người thân, là chỗ dựa. Chúng tôi và họ hàng Từ Hy Viên đã đến nhà tìm nhưng không thấy anh ấy", một người bạn của vợ chồng Từ Hy Viên - Koo Jun Yup lo lắng cho biết.

Thông tin Koo Jun Yup mất tích khiến người hâm mộ hoang mang. Nhiều người lo sợ rằng anh có thể đã gặp phải chuyện không hay trong lúc đau buồn và suy sụp.

Hiện tại, gia đình và bạn bè đang cố gắng liên lạc với Koo Jun Yup. Hy vọng rằng anh vẫn an toàn và sớm liên lạc lại với mọi người.

Trước đó, vào chiều 3/2, truyền thông Hàn Quốc là tờ Ilgan Sports đã có được cuộc phỏng vấn với Koo Jun Yup sau khi Từ Hy Viên qua đời. Nam diễn viên xác nhận bản thân đang trong tình trạng rất tệ với vỏn vẹn 3 chữ: "Tôi không ổn". Theo Ilgan Sports, giọng DJ Koo tràn ngập nỗi buồn, như không muốn tin vào sự thật vợ đã qua đời ở nước ngoài.

Robert Pattinson "đột kích" Running Man, dàn sao "choáng váng"

Ngôi sao Hollywood Robert Pattinson vừa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi bất ngờ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế đình đám Running Man của đài SBS. Theo Koreaboo, nam diễn viên Chạng vạng đã có thời gian ở Hàn Quốc để quảng bá cho bộ phim Mickey 17 hợp tác cùng đạo diễn Bong Joon Ho, dự kiến ra mắt năm 2025.

Trong đoạn giới thiệu tập mới nhất sẽ phát sóng vào ngày 9/2, khán giả đã chứng kiến cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa dàn sao Running Man và Robert Pattinson. Trong tập này, các nghệ sĩ Yoo Jae Suk, Haha, Ji Ye Eun, Yang Se Chan, Kim Jong Kook, Song Ji Hyo và Ji Suk Jin hóa trang thành những người ăn xin thời xưa và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm một bức chân dung thư pháp.

Dàn sao Running Man bất ngờ khi gặp Robert Pattinson.

Giữa lúc "đầu bù tóc rối", dàn sao Running Man đã không khỏi "choáng váng" khi Robert Pattinson xuất hiện trước mặt. Song Ji Hyo thậm chí còn thú nhận mình là một người hâm mộ cuồng nhiệt của nam diễn viên. Trong khi đó, Ji Suk Jin lại khiến khán giả cười ồ khi cố gắng giải thích rằng họ là những người nổi tiếng ở Hàn Quốc, bất chấp lớp trang điểm "nhọ nhem" và trang phục rách rưới.

Đoạn video ghi lại phản ứng của dàn sao Running Man khi gặp Robert Pattinson đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác "khủng" và khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nhiều người không khỏi tò mò về vai trò của Robert Pattinson trong tập phim này và chờ đợi đến ngày phát sóng để được chiêm ngưỡng thần tượng của mình trên màn ảnh nhỏ.

Sự xuất hiện của Robert Pattinson trong Running Man không chỉ là một bất ngờ thú vị cho khán giả mà còn là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá cho bộ phim Mickey 17. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Bong Joon Ho sau thành công vang dội của Parasite (Ký sinh trùng). Phim có sự tham gia của dàn sao đình đám như Toni Collette, Naomi Ackie, Steven Yeun và Mark Ruffalo.

Mickey 17 là một bộ phim khoa học viễn tưởng dựa trên tiểu thuyết của Edward Ashton. Robert Pattinson đóng vai chính là nhà thám hiểm không gian Mickey Barnes, người được "tái bản" sau khi chết. Bộ phim được đầu tư với kinh phí lên đến 150 triệu USD và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về những thành công lớn cho đạo diễn Bong Joon Ho.

Phim của Ju Ji Hoon vượt "Squid Game"

Theo FlixPatrol, trang thống kê thứ hạng OTT toàn cầu, series gốc của Netflix The Trauma Code: Heroes on Call đã xuất sắc giành vị trí thứ 3 trong danh sách Top 10 chương trình truyền hình toàn cầu tính đến ngày 3/2.

Trước đó, vào ngày 29/1, phim thậm chí đã vượt qua Squid Game mùa 2 để chiếm vị trí thứ 2. Mặc dù tụt một hạng vào ngày 31/1, bộ phim vẫn giữ vững vị trí thứ 3. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, series này còn "làm mưa làm gió" tại 9 quốc gia khác, bao gồm Bangladesh, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Paraguay, Qatar, Singapore, Venezuela và Đài Loan.

Phim của Ju Ji Hoon vượt "Squid Game" mùa 2.

The Trauma Code: Heroes on Call kể câu chuyện hấp dẫn về Baek Kang Hyeok (do Ju Jihoon thủ vai), một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, người đã chứng kiến tất cả trên chiến trường. Anh được giao nhiệm vụ hồi sinh một trung tâm chấn thương đang trên bờ vực sụp đổ. Bộ phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Trauma Center: Golden Hour.

Ju Jihoon đảm nhận vai chính Baek Kang Hyeok, trong khi Choo Young Woo đóng vai Yang Jae Won, người học việc đầu tiên của anh. Series đã nhận được sự yêu thích rộng rãi nhờ cốt truyện gay cấn và diễn xuất ấn tượng. Kể từ khi phát hành trên Netflix vào ngày 24 tháng trước, dàn diễn viên đã liên tục nhận được sự công nhận trên toàn cầu.