(VTC News) -

Giá trị dinh dưỡng của rau ngót

Rau ngót là loại rau phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Rau ngót không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng. Báo Tuổi trẻ dẫn lời bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên khoa y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược (TP.HCM) - cho biết rau ngót hay còn gọi là bồ ngót, bù ngót, hắc diện thần, mọc hoang và được trồng khắp nơi ở Việt Nam để lấy lá nấu canh. Khi làm thuốc thường chọn những cây rau ngót đã sống 2 năm trở lên, hái lá tươi về dùng ngay.

Một số nghiên cứu cho thấy trong 100g rau ngót có chứa 6,5g đạm, 0,08g chất béo, 9g đường, 503mg kali, 15,7mg sắt, 85mg sinh tố C.

Do vậy, rau ngót (so với các rau lá khác) chứa nhiều đạm, chất sắt, mangan và tiền sinh tố A.

Rau ngót là loại rau tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Những người không nên ăn rau ngót

Rau ngót tuy có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không phải ai cũng thích hợp ăn loại rau này. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Đoàn Hồng – chuyên khoa Dinh dưỡng cho biết 3 nhóm người dưới đây được khuyến cáo không nên ăn rau ngót:

Phụ nữ đang mang thai

Rau ngót chứa một lượng lớn chất papaverin tác dụng hỗ trợ giảm đau, hạ huyết áp, co giãn cơ trơn của mạch máu. Khi ăn nhiều rau ngót, chất papaverin trong rau có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sảy thai. Đặc biệt trong rau ngót sống, độc tính của rau còn mạnh mẽ hơn. Do đó các bà mẹ mang bầu tuyệt đối không được uống nước rau ngót sống.

Người kém ăn, mất ngủ, người cao tuổi

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rau ngót có tác dụng phụ là gây khó thở, giảm ăn uống và khó ngủ ở một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và thể chất yếu. Những tác dụng phụ có thể giảm thiểu bằng quá trình nấu nướng, do đó những người có tiền sử chán ăn, mất ngủ hay người lớn tuổi nên tránh uống nước rau ngót sống, nếu ăn rau ngót đã nấu chín cũng chỉ nên ăn lượng nhỏ.

Người còi xương, loãng xương, thiếu canxi

Dù trong rau ngót chứa nhiều canxi nhưng sự có mặt của glucocorticoid có trong rau ngót lại làm cản trở quá trình hấp thu phốt pho và canxi của cơ thể. Vì vậy những người bị còi xương, loãng xương hay đang thiếu canxi thì không nên ăn nhiều rau ngót.

Trên đây là thông tin giải đáp về băn khoăn những người không nên ăn rau ngót. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa loại rau này nhé.