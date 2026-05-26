Cụ thể, theo ông Tân, xăng sinh học E5 được bán trên toàn quốc từ tháng 1/2018 và xăng E10 được thử nghiệm phân phối từ tháng 8/2025 ở một số địa phương và chính thức bán đại trà từ giữa tháng 5/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Trong suốt quá trình này, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Thứ trưởng cũng cho hay, qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Bộ Công Thương chưa nhận được khiếu nại chính thức về chất lượng xăng E5, E10. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương cho biết sẽ có sự tham gia, hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích, đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm. “Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thêm, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác.

“Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa”, ông Tân nói.

Hiện nay, với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng thì lượng etanol (E100) cần khoảng 100.000 m³/tháng, từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m³/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m³/tháng.

Trong khi đó, về năng lực phối trộn, theo ghi nhận từ báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tính đến ngày 23/4, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học.

Tổng công suất phối trộn của 3 doanh nghiệp: Petrolimes, PVOIL và Công ty TNHH MTV dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) là khoảng 890.000 m³/tháng. Với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m³/tháng thì năng lực phối trộn của 3 đơn vị đã được cấp phép chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 100% là E10) và chiếm khoảng 96% (nếu 85% là xăng E10 và 15% là xăng E5).

Ngoài ra, có 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 m³/tháng.

Như vậy, nếu thêm 10 doanh nghiệp nói trên được cấp phép pha chế, phối trộn thì công suất pha chế, phối trộn của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 m³/tháng, vượt nhu cầu pha chế, phối trộn cho cung ứng xăng E5, E10 trong cả nước.

Ngoài ra, nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn cũng có thể phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m³/tháng trong tháng 5/2026 và 70.000 - 90.000 m³/tháng từ tháng 6/2026 khi có yêu cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn etanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Xu hướng này diễn ra mạnh tại Mỹ, châu Âu, Brazil, Thái Lan, Australia và nhiều nước châu Á nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trên thế giới, xăng E10 hiện được xem là tiêu chuẩn nhiên liệu phổ biến, không còn là sản phẩm thay thế hay thử nghiệm như giai đoạn trước. Tại Mỹ, thị trường xăng sinh học đã phát triển theo mô hình tương đối hoàn chỉnh khi xăng E10 chiếm hơn 95% thị phần, với sản lượng etanol khoảng 60 tỷ lít mỗi năm. Hiện nay, gần như toàn bộ xăng tiêu thụ tại Mỹ đều chứa tới 10% ethanol. Tại Liên minh châu Âu (EU), Chỉ thị Năng lượng tái tạo RED II yêu cầu tỷ lệ năng lượng tái tạo trong lĩnh vực giao thông đạt tối thiểu 14%, qua đó thúc đẩy xăng E10 trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều quốc gia như Đức và Pháp. Nhiều nước EU đã chuyển đổi gần như toàn bộ xăng RON95 sang xăng E10 nhằm đáp ứng mục tiêu giảm phát thải và trung hòa carbon. EU cũng xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật linh hoạt, đi kèm cơ chế chứng chỉ carbon nhằm kiểm soát phát thải trong toàn chuỗi nhiên liệu, từ sản xuất nguyên liệu đến tiêu thụ cuối cùng. Tại Thái Lan, xăng E10 đã được sử dụng để thay thế hoàn toàn xăng RON 91. Việc triển khai thành công chủ yếu nhờ duy trì mức giá E10 thấp hơn đáng kể so với xăng khoáng, đồng thời có chính sách điều hành nhất quán trong thời gian dài. Tương tự, tại Philippines, Đạo luật Nhiên liệu sinh học (Biofuels Act of 2006) quy định toàn bộ xăng bán trên thị trường phải pha etanol, với tỷ lệ E10 được áp dụng bắt buộc trên toàn quốc từ năm 2011.