Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2026

Bộ máy chính quyền địa phương khóa mới đi vào hoạt động

Tại Chỉ thị 08 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm bộ máy này đi vào hoạt động chậm nhất từ 1/4.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được kỳ họp thứ nhất trước ngày 31/3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức chủ tịch HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng được yêu cầu phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3.

Tài khoản thanh toán phải dùng tên thật

Theo quy định tại Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 1/4, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên Căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch.

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ, trong đó đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Quy định này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt nickname cho tài khoản (hay còn gọi là iNick).

Trước đây, một số ngân hàng cho khách hàng tự chọn nickname bên cạnh số tài khoản chính thức (tài khoản gốc) do ngân hàng cung cấp. Việc cấp nickname cho tài khoản giúp cá nhân hóa thông tin tài khoản của khách hàng, tên tài khoản dễ nhớ, ngắn gọn.

Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VneID

Nghị định số 61/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày đầu tháng 4 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu từ các phương tiện, thiết bị do cá nhân, tổ chức cung cấp nhằm phục vụ phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

Từ 1/4, người dân có thể sử dụng VNeID để phản ánh vi phạm giao thông.

Người dân trực tiếp cung cấp dữ liệu vi phạm giao thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID, đồng thời bảo đảm cơ chế bảo mật danh tính người cung cấp thông tin.

Dữ liệu phản ánh vi phạm có thể được gửi đến cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc tại hiện trường theo quyết định của người có thẩm quyền; gửi qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thông qua ứng dụng di động như VNeID và các ứng dụng khác; qua số điện thoại đường dây nóng đã công bố; qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng số, hệ thống tích hợp theo quy định pháp luật.

Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 10/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4).

Quy chế mới quy định chi tiết các nội dung mới về quản lí văn bằng, chứng chỉ được đề cập trong Luật Giáo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Theo đó, những nội dung mới gồm: Thay việc cấp bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ; giao hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung hình thức văn bằng số, chứng chỉ số; đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả văn bằng, chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.

Với các vấn đề tồn đọng liên quan đến bằng tốt nghiệp THCS, giao Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý; UBND cấp xã có trách nhiệm bàn giao sổ gốc cấp bằng và tài liệu liên quan về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/5.

Thông tư đã thay thế toàn bộ các quy định về văn bằng, chứng chỉ trước đây được ban hành rải rác ở nhiều văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tạo thuận lợi cho cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý và người học trong nghiên cứu, thực hiện.

Cũng theo quy chế mới, thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT (giấy) được rút ngắn từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số là 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Trang bị phương tiện chữa cháy không bảo đảm phạt đến 40 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4).

Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt tới 40 triệu đồng.

Nghị định mới ban hành bổ sung vi phạm quy định về trang bị, lắp đặt phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, hành vi trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm theo quy định sẽ bị phạt tiền 30-40 triệu đồng.

Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung quy định về yêu cầu kỹ thuật và duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định. Cụ thể, phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không duy trì đủ số lượng hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định của phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ đã được trang bị, lắp đặt; không duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định.

Mức phạt tiền quy định ở trên là mức phạt được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm các quy định bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính.

Hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế

Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong đó điều 4 Thông tư quy định về hồ sơ thông báo doanh thu, kê khai thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 điều 17 Nghị định 68/2026 gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu ban hành kèm theo thông tư, chậm nhất là ngày 20/4.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 điều 17 Nghị định 68/2026 gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu, kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu, kèm theo thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thay đổi thông tin số tài khoản/số hiệu ví điện tử thì thông báo cho cơ quan thuế.

Như vậy, hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống thì phải gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử chậm nhất là ngày 20/4.