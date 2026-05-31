Hơn 100 tấn cá chết trên hồ Trị An​ tại Đồng Nai

Ngày 31/5, lực lượng chức năng phường Trị An (thành phố Đồng Nai) tiếp tục nỗ lực hỗ trợ người dân thu gom, vớt xác cá chết nổi trắng trên các lồng, bè ở hồ Trị An nhằm hạn chế gây ô nhiễm nguồn nước.

Tại các lồng cá, hàng ngàn con cá lăng, cá chép, cá trắm cỏ, cá diêu hồng… được người dân thả nuôi đều bị chết, nổi trắng trên mặt nước. Cá chết dày đặc, bốc mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống của người dân xung quanh.

Nhiều hộ nuôi cá trên hồ Trị An mất trắng do cá chết. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Một số người nuôi cá bị thiệt hại cho biết, hiện tượng cá chết trắng bắt đầu xuất hiện từ tối ngày 29/5, sau những cơn mưa lớn kéo dài. Chỉ trong một thời gian ngắn, cá nuôi đồng loạt chết, nhiều lồng bè gần như mất trắng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, ngụ phường Trị An, thành phố Đồng Nai cho biết, đợt này gia đình ông chủ yếu nuôi cá lăng, cá trắm cỏ. Chỉ trong vòng 2 ngày, toàn bộ số cá nuôi của gia đình ông đã bị chết trắng hoàn toàn.

"Hơn 65 tấn cá đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch của gia đình bất ngờ chết đồng loạt khiến chúng tôi không kịp trở tay", ông Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Tuấn Anh, ngụ phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai cho biết, đây là năm đầu tiên gia đình ông đầu tư nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An.

Từ tháng 10/2025, ông đã thả nuôi hơn 10 tấn cá các loại và chỉ còn ít thời gian nữa là có thể thu hoạch. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn kéo dài trong đêm, toàn bộ số cá trong các lồng nuôi bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho gia đình.

Lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm được huy động để hỗ trợ người dân khắc phục sự cố. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom, xử lý cá chết nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An, thành phố Đồng Nai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phường đã huy động phòng chuyên môn, lực lượng quân sự, an ninh cơ sở, ban khu phố, kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An.

Đồng thời, địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, đề nghị cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường lấy mẫu cá, mẫu nước đi kiểm tra để xác minh, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, nguyên nhân có thể do mưa lớn đầu mùa làm thay đổi môi trường nước đột ngột dẫn đến cá chết hàng loạt.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, báo cáo, kiến nghị UBND thành phố Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong điều kiện thời tiết bất lợi.