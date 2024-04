Nhóm thanh thiếu niên táo tợn đập bể cửa kính, trộm tiền quán cơm chay

(VTC News) -

Ngày 12/4, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo Công an thị xã Điện Bàn, ngày 9/4, chị H.T.A.T. (trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) đến Công an phường Điện An (thị xã Điện Bàn) trình báo về việc quán cơm chay Tĩnh Tâm An do chị làm chủ tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An, bị nhóm đối tượng đập vỡ cửa kính để đột nhập vào bên trong và lấy trộm gần 7 triệu đồng tiền mặt.

Nhóm thanh thiếu niên từ Đà Nẵng vào Quảng Nam để thực hiện hành vi trộm cắp ở quán cơm chay. (Ảnh: C.A)

Với những thông tin, tài liệu thu thập được, Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập 2 đối tượng gồm V.Q.T. (SN 2007, trú tổ 59, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và N.V.Đ. (SN 2009, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trước những chứng cứ của trinh sát, 2 đối tượng thừa nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Bên cạnh đó, cơ quan công an tiếp tục xác định đối tượng còn lại trong nhóm là V.T.H. (SN 2010, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Nhóm này thường lợi dụng thời điểm ban đêm, các cửa hàng không có người trông coi để phá cửa kính, đột nhập trộm cắp.