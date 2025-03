Bắt nhóm thanh thiếu niên ở Huế chuyên chặn xe trấn lột tài sản người đi đường

(VTC News) -

Nhóm thanh thiếu niên bị bắt gồm Nguyễn Nhật Lê Tuấn (sinh năm 2008); Ngô Anh Tú (sinh năm 2008); Nguyễn Văn Tình (sinh năm 2008); Nguyễn Minh Khang (sinh năm 2007) cùng trú phường Gia Hội (quận Phú Xuân, TP Huế) và Hồ Văn Lâm; Hồ Văn Long (cùng sinh năm 2009 và trú phường An Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế).

Theo xác minh, điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế, khoảng 21h ngày 7/3, nhóm thanh thiếu niên kể trên rủ nhau đi chấn lột tài sản của người đi đường.

Nhóm thanh thiếu niên bị bắt về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế để lấy lời khai. (Ảnh: Phan Bé)

Khi đến trước số nhà 37 đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Biều, quận Thuận Hóa), phát hiện em Hoàng Phong (sinh năm 2012 trú phường Thủy Bằng, quận Thuận Hóa) thì cả nhóm xông ra để chặn lại đe dọa cưỡng đoạt số tiền 60.000 đồng. Sau đó, nhóm thanh thiếu niên kể trên lấy số tiền chấn lột được đi đổ xăng và tiêu xài.

Nhận được tin báo của Công an phường Thủy Biều, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nhóm thanh thiếu niên kể trên.

Cơ quan Công an cũng xác định, ngoài vụ án kể trên, nhóm thanh thiếu biên này còn gây ra một số vụ cưỡng đoạt tài sản khác của người đi đường tại phường Thủy Biều và phường Trường An (quận Thuận Hóa). Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên này.