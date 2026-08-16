Nhìn từ trên cao hồ điều hòa 717 tỷ đồng phía Tây Bắc Hà Nội

Hồ điều hòa Thụy Phương 2, tổng vốn đầu tư 717 tỷ đồng, được thi công tại phường Đông Ngạc, Hà Nội. Công trình quy mô khoảng 14,5 ha, tổng dung tích khoảng 500.000 m³, trong đó 400.000 m³ dành cho điều hòa nước.
Dự án nằm gần trục đường Tây Thăng Long và khu vực Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đây là công trình được UBND TP Hà Nội ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp cuối năm 2025, trong bối cảnh thành phố đẩy nhanh các dự án tăng khả năng thoát nước, giảm ngập.
Theo thiết kế, hồ có tổng dung tích khoảng 500.000 m³, trong đó dung tích điều hòa khoảng 400.000 m³. Khi hoàn thành, công trình được xác định sẽ hỗ trợ giảm nguy cơ úng ngập tại khu vực chợ Liên Mạc và tuyến đường trục Tây Thăng Long.
Hồ được kết nối với hệ thống tiêu thoát nước của khu vực. Các tuyến cống từ đường trục Tây Thăng Long, khu vực Phố Viên và tuyến tiêu nước được bố trí để đưa nước về sông Nhuệ. Thành phố xác định công trình sẽ tạo thêm một hướng tiêu thoát nước thứ cấp, giúp giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu khi mưa lớn.
Từ trên cao, lòng hồ nằm giữa khu dân cư, các tuyến đường giao thông và một số diện tích đất nông nghiệp.
Phần lòng hồ được tạo hình trên diện rộng, trong khi các hạng mục kè, đường dạo và hạ tầng kỹ thuật quanh hồ tiếp tục được triển khai.
Để hình thành lòng hồ theo cao độ thiết kế, dự án phải đào khoảng 730.000 m³ đất. Tuyến kè bao quanh hồ có tổng chiều dài khoảng 1.952 m.
Bên cạnh lòng hồ và hệ thống kè, dự án còn có các hạng mục mái kè, khóa đỉnh kè, lan can bảo vệ, đường dạo và hệ thống chiếu sáng. Một số vị trí quanh hồ đã được trồng cây, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, tạo diện mạo mới cho khu vực.
Khi hoàn thành, hồ Thụy Phương 2 sẽ bổ sung khoảng 500.000 m³ dung tích trữ nước cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, trong đó khoảng 400.000 m³ phục vụ điều hòa nước, đồng thời tăng thêm khả năng tiêu thoát nước về sông Nhuệ.
Bình luận