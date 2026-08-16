Nhìn từ trên cao hồ điều hòa 717 tỷ đồng phía Tây Bắc Hà Nội

Hồ được kết nối với hệ thống tiêu thoát nước của khu vực. Các tuyến cống từ đường trục Tây Thăng Long, khu vực Phố Viên và tuyến tiêu nước được bố trí để đưa nước về sông Nhuệ. Thành phố xác định công trình sẽ tạo thêm một hướng tiêu thoát nước thứ cấp, giúp giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu khi mưa lớn.