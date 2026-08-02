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Xuất bản ngày 02/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 02/08/2026 07:00 AM

Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9

Công Minh
Công Minh
(VTC News) -

Sau gần một thập kỷ thi công dang dở, hạng mục kênh La Khê (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều mũi thi công, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/9.

Video: Công trường thi công cải tạo kênh La Khê

Được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 4.722 tỷ đồng, Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây Hà Nội lấy Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê làm hạng mục trọng tâm. Đến năm 2020, toàn bộ khu đầu mối Trạm bơm Yên Nghĩa gồm 7 gói thầu đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Tuy nhiên, hạng mục kênh dẫn nước La Khê vẫn chưa thể hoàn thiện do nhiều vướng mắc kéo dài.

Được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 4.722 tỷ đồng, Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây Hà Nội lấy Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê làm hạng mục trọng tâm. Đến năm 2020, toàn bộ khu đầu mối Trạm bơm Yên Nghĩa gồm 7 gói thầu đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Tuy nhiên, hạng mục kênh dẫn nước La Khê vẫn chưa thể hoàn thiện do nhiều vướng mắc kéo dài.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trước mùa mưa bão năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã lựa chọn nhà thầu mới theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục cứng hóa kênh La Khê.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trước mùa mưa bão năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã lựa chọn nhà thầu mới theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục cứng hóa kênh La Khê.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 7, trên công trường, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Máy móc cùng hàng chục công nhân tất bật nạo vét lòng kênh, thi công kết cấu bê tông, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các hạng mục dưới lòng kênh.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 7, trên công trường, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Máy móc cùng hàng chục công nhân tất bật nạo vét lòng kênh, thi công kết cấu bê tông, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các hạng mục dưới lòng kênh.

Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9 - 4
Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9 - 5

Tại nhiều đoạn tuyến, công tác cứng hóa lòng kênh đang được đẩy nhanh, trong khi các hạng mục kết cấu ngầm cũng dần hoàn thiện theo kế hoạch.

Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9 - 6
Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9 - 7

Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, góp phần tăng tốc tiến độ và rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.

Tại các đoạn kênh, công tác cứng hóa lòng kênh diễn ra khẩn trương, cùng với đó là việc hoàn thiện các hạng mục kết cấu dưới lòng kênh, từng bước đưa dự án tiến gần mốc hoàn thành.

Tại các đoạn kênh, công tác cứng hóa lòng kênh diễn ra khẩn trương, cùng với đó là việc hoàn thiện các hạng mục kết cấu dưới lòng kênh, từng bước đưa dự án tiến gần mốc hoàn thành.

Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9 - 9
Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9 - 10

Song song với đó, các hạng mục lát đá vỉa hè, xây dựng đường giao thông dọc hai bên bờ kênh và chỉnh trang hạ tầng cảnh quan cũng được gấp rút triển khai, góp phần rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, đến nay phần lớn hạng mục của Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố đã cơ bản hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, đến nay phần lớn hạng mục của Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố đã cơ bản hoàn thành.

Các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để thi công các gói thầu còn lại, gồm kênh La Khê, các công trình trên kênh và tuyến đường giao thông hai bên bờ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/9.

Các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để thi công các gói thầu còn lại, gồm kênh La Khê, các công trình trên kênh và tuyến đường giao thông hai bên bờ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/9.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ cho khu vực phía Tây Thủ đô, góp phần nâng cao năng lực chống úng khi xảy ra mưa lớn.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ cho khu vực phía Tây Thủ đô, góp phần nâng cao năng lực chống úng khi xảy ra mưa lớn.

Đồng thời, việc cải tạo lòng kênh, xây dựng kè, hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang cảnh quan hai bên tuyến cũng được kỳ vọng cải thiện môi trường, nâng cao mỹ quan đô thị và tạo thêm không gian công cộng khang trang, an toàn cho người dân.

Đồng thời, việc cải tạo lòng kênh, xây dựng kè, hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang cảnh quan hai bên tuyến cũng được kỳ vọng cải thiện môi trường, nâng cao mỹ quan đô thị và tạo thêm không gian công cộng khang trang, an toàn cho người dân.

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