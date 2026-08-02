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Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9 Sau gần một thập kỷ thi công dang dở, hạng mục kênh La Khê (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều mũi thi công, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/9.

Con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai đau đáu tìm nơi chôn cất mẹ Ở tuổi 87, người con duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai là bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn đau đáu lần theo từng manh mối tìm nơi mẹ an nghỉ.

Giá vàng hôm nay 2/8: Thế giới ít biến động, vàng trong nước giảm Sáng 2/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.043 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 2/8: Dầu thế giới đi ngang phiên cuối tuần Lúc 6h ngày 2/8, giá dầu WTI ở mức 84,67 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 87,93 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Bom phát nổ gần nhà hàng ở Moskva: 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương Quả bom tự chế do một phụ nữ mang theo phát nổ gần nhà hàng cao cấp ở trung tâm Moskva tối 1/8, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 21 người bị thương.

Mở công ty 'bán' World Cup bất thành, Chủ tịch FIFA đối mặt nguy cơ mất chức Gianni Infantino đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc giữ vững cương vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Ý nghĩa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong đời sống người Việt Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng thiêng liêng của nền văn hiến, kết tinh truyền thống hiếu học và triết lý trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.

Futsal Việt Nam cầm hòa Nga trong trận giao hữu Đội tuyển futsal Việt Nam hòa 2-2 trước Nga ở trận ra quân Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026, tạo dấu ấn bằng màn trình diễn quả cảm trước đối thủ mạnh.

Tháng 7 sóng gió của PNJ: Hơn 16.400 tỷ đồng vốn hóa đã bốc hơi Chỉ trong khoảng 30 ngày, cổ phiếu của PNJ đã mất hơn một nửa giá trị, từ mốc 63.100 đồng giảm còn 31.000 đồng; vốn hóa bốc hơi khoảng hơn 16.400 tỷ đồng.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia ngày nào, mấy giờ? Đầy đủ lịch thi đấu vòng loại giải ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 24/7 đến 7/8.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam đứng sau Indonesia, Singapore Đầy đủ bảng xếp hạng vòng loại ASEAN Cup 2026 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của đội tuyển Việt Nam.

160 phút căng thẳng trong phòng phẫu thuật để cứu nữ bệnh nhân ngã từ tầng cao Ngã từ trên cao, người phụ nữ 66 tuổi đưa vào bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Thái Lan đánh bại Malaysia, giành ngôi đầu bảng B ASEAN Cup 2026 Thái Lan thắng 2-0 trước Malaysia, qua đó giành thêm 3 điểm để đứng đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +7.