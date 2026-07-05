Hà Nội đưa vào vận hành nhiều công trình chống ngập trước mùa mưa

Theo thiết kế, hồ điều hòa Phú Đô được kết nối với kênh Mai Dịch - Phú Đô và kênh Mỹ Đình - Tân Mỹ thông qua hệ thống cống ngầm, qua đó nâng cao khả năng trữ và điều tiết nước mưa cho khu vực. Khi mực nước sông Nhuệ ở mức thấp, nước sẽ được tiêu thoát trực tiếp; còn khi mực nước dâng cao, hệ thống sẽ phối hợp với trạm bơm Đồng Bông 1-2 để bảo đảm tiêu úng hiệu quả.