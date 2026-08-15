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Xuất bản ngày 15/08/2026 02:58 PM
Xuất bản ngày 15/08/2026 02:58 PM

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Sau hơn một năm thi công, nút giao Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang dần thành hình với hầm chui dài khoảng 975m cùng 4 nhánh cầu tuabin.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 1

Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long được UBND TP Hà Nội phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2022 đến 2026, tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội là chủ đầu tư.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 2

Công trình nằm tại khu vực xã An Khánh, TP Hà Nội. Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công, dự án được khởi công cuối tháng 2/2025.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 3

Ghi nhận giữa tháng 8/2026, công trường được triển khai trên nhiều vị trí. Hầm chui, cầu nhánh, đường dẫn và hệ thống thoát nước được thi công song song.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 4

Hạng mục đáng chú ý nhất là hầm chui trực thông theo hướng đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32. Hầm được xây dựng theo tim tuyến đường Hoàng Tùng, quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 975m.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 5

Tại khu vực hầm chui, máy móc và nhân lực được bố trí theo từng mũi thi công. Các đoạn hầm hở, hầm kín và đường dẫn được triển khai theo tiến độ của từng khu vực.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 6

Theo thiết kế, phần hầm kín nằm dưới Đại lộ Thăng Long dài khoảng 150m. Hai phía là các đoạn hầm hở và đường dẫn kết nối với hệ thống đường hiện hữu. Hầm chui được bố trí để phục vụ dòng xe đi theo hướng Hoàng Tùng, Quốc lộ 32.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 7

Cùng với hầm chui, 4 nhánh cầu dạng tuabin đang được thi công tại khu vực nút giao. Hệ thống cầu sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài khoảng 2.357m, rộng 8,8m và bố trí 2 làn xe.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 8

Nhiều trụ cầu có kích thước lớn đã được dựng tại các vị trí giao cắt với đường hiện hữu. Một số nhịp cầu đã hình thành, trong khi các đơn vị tiếp tục thi công những phần còn lại của hệ thống cầu.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 9

Tại khu vực giao với đường Vành đai 3,5, nhiều máy móc được huy động để thi công các hạng mục cầu và đường dẫn. Hệ thống cống, thoát nước cũng được triển khai cùng với các hạng mục chính.

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội - 10

Đại lộ Thăng Long là trục giao thông lớn kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Tây thành phố. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, trong khi khu vực dọc hai bên tiếp tục phát triển đô thị. Khi hoàn thành, nút giao Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sẽ tổ chức giao thông khác mức bằng hệ thống hầm chui và các nhánh cầu. Công trình sẽ tách các hướng xe qua khu vực giao cắt, tăng khả năng lưu thông giữa các tuyến đường kết nối phía Tây Hà Nội.

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