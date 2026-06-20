Sau nhiều năm ô nhiễm, sông Tô Lịch đang dần đổi màu khi các dự án bổ cập nước, cải tạo hạ tầng tăng tốc, mở ra kỳ vọng hồi sinh dòng sông chảy giữa lòng Hà Nội.
Video: Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch.
Nhiều đoạn kênh đã thành hình với hệ thống cừ gia cố hai bên, cống hộp được lắp đặt đồng bộ, trong khi phần đáy và kết cấu bê tông đang được hoàn thiện.
Tại nút giao Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công, máy móc vẫn hoạt động liên tục bên trong khu vực quây tôn để đẩy nhanh tiến độ tuyến cống ngầm.
Một trong những công trình đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện dòng chảy là đập dâng cầu Quang. Công trình này đang được vận hành nhằm duy trì mực nước ổn định trên sông, đồng thời giữ lại lượng nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá trước khi tiếp tục lưu thông trên tuyến sông.
Mặc dù màu nước sông đã cải thiện rõ rệt so với trước nhưng tại nhiều vị trí vẫn xuất hiện các vệt nước sẫm màu nổi trên bề mặt kèm mùi hôi.
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