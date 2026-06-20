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Xuất bản ngày 20/06/2026 12:05 PM
Xuất bản ngày 20/06/2026 12:05 PM

Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Sau nhiều năm ô nhiễm, sông Tô Lịch đang dần đổi màu khi các dự án bổ cập nước, cải tạo hạ tầng tăng tốc, mở ra kỳ vọng hồi sinh dòng sông chảy giữa lòng Hà Nội.

Video: Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch.

Từng được xem là con sông ô nhiễm nhất Thủ đô, sông Tô Lịch đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét khi hàng loạt dự án cải tạo môi trường, bổ sung nguồn nước và nâng cấp hệ thống thoát nước được triển khai đồng loạt. Trên nhiều đoạn sông, màu nước đã thay đổi, không còn đen kịt như trước, các công trình dẫn nước về sông đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Từng được xem là con sông ô nhiễm nhất Thủ đô, sông Tô Lịch đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét khi hàng loạt dự án cải tạo môi trường, bổ sung nguồn nước và nâng cấp hệ thống thoát nước được triển khai đồng loạt. Trên nhiều đoạn sông, màu nước đã thay đổi, không còn đen kịt như trước, các công trình dẫn nước về sông đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Những ngày cuối tháng 6, không khí thi công tại dự án cải tạo kênh Thụy Phương diễn ra khẩn trương. Đây là công trình có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, được Hà Nội triển khai nhằm đưa nguồn nước mới về sông Tô Lịch, đồng thời tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập cho hàng loạt khu đô thị phía Tây Bắc thành phố.

Những ngày cuối tháng 6, không khí thi công tại dự án cải tạo kênh Thụy Phương diễn ra khẩn trương. Đây là công trình có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, được Hà Nội triển khai nhằm đưa nguồn nước mới về sông Tô Lịch, đồng thời tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập cho hàng loạt khu đô thị phía Tây Bắc thành phố.

Theo thiết kế, tuyến công trình dài khoảng 7,6km, gồm đoạn kênh hở nối từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng và hệ thống cống ngầm chạy dọc các tuyến Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công. Nếu thuận lợi, dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6.

Theo thiết kế, tuyến công trình dài khoảng 7,6km, gồm đoạn kênh hở nối từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng và hệ thống cống ngầm chạy dọc các tuyến Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công. Nếu thuận lợi, dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6.

Tại khu vực phường Đông Ngạc, nơi bắt đầu tuyến kênh, máy móc và công nhân vẫn đang làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Tại khu vực phường Đông Ngạc, nơi bắt đầu tuyến kênh, máy móc và công nhân vẫn đang làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch - 5
Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch - 6

Nhiều đoạn kênh đã thành hình với hệ thống cừ gia cố hai bên, cống hộp được lắp đặt đồng bộ, trong khi phần đáy và kết cấu bê tông đang được hoàn thiện.

Dọc tuyến từ Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng, công trường được chia thành nhiều mũi thi công. Các tổ công nhân đồng thời triển khai nhiều phần việc như đổ bê tông, lắp đặt cấu kiện và hoàn thiện hệ thống dẫn nước. Những vị trí đấu nối cửa xả cũng đang được gấp rút hoàn thiện để bảo đảm khả năng vận hành đồng bộ khi dự án đi vào hoạt động.

Dọc tuyến từ Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng, công trường được chia thành nhiều mũi thi công. Các tổ công nhân đồng thời triển khai nhiều phần việc như đổ bê tông, lắp đặt cấu kiện và hoàn thiện hệ thống dẫn nước. Những vị trí đấu nối cửa xả cũng đang được gấp rút hoàn thiện để bảo đảm khả năng vận hành đồng bộ khi dự án đi vào hoạt động.

Một số đoạn trên đường Hoàng Minh Thảo đã cơ bản hoàn tất, đơn vị thi công bắt đầu tháo dỡ rào chắn và khôi phục hiện trạng mặt đường.

Một số đoạn trên đường Hoàng Minh Thảo đã cơ bản hoàn tất, đơn vị thi công bắt đầu tháo dỡ rào chắn và khôi phục hiện trạng mặt đường.

Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch - 9
Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch - 10

Tại nút giao Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công, máy móc vẫn hoạt động liên tục bên trong khu vực quây tôn để đẩy nhanh tiến độ tuyến cống ngầm.

Ở điểm cuối dự án, khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt - nơi nguồn nước sẽ được dẫn vào sông Tô Lịch - các hạng mục còn lại đang được thi công nước rút trước thời điểm hoàn thành dự kiến.

Ở điểm cuối dự án, khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt - nơi nguồn nước sẽ được dẫn vào sông Tô Lịch - các hạng mục còn lại đang được thi công nước rút trước thời điểm hoàn thành dự kiến.

Trong khi các công trình bổ cập nước đang tăng tốc về đích, diện mạo sông Tô Lịch cũng có nhiều thay đổi so với trước đây. Đoạn sông từ khu vực Hoàng Quốc Việt đến đập dâng cầu Quang xuất hiện màu nước xanh hơn, mùi hôi giảm đáng kể.

Trong khi các công trình bổ cập nước đang tăng tốc về đích, diện mạo sông Tô Lịch cũng có nhiều thay đổi so với trước đây. Đoạn sông từ khu vực Hoàng Quốc Việt đến đập dâng cầu Quang xuất hiện màu nước xanh hơn, mùi hôi giảm đáng kể.

Nhiều người dân sống ven sông cho biết màu đen đặc của dòng nước và mùi khó chịu kéo dài nhiều năm đã phần nào được cải thiện.

Nhiều người dân sống ven sông cho biết màu đen đặc của dòng nước và mùi khó chịu kéo dài nhiều năm đã phần nào được cải thiện.

Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch - 14
Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch - 15

Một trong những công trình đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện dòng chảy là đập dâng cầu Quang. Công trình này đang được vận hành nhằm duy trì mực nước ổn định trên sông, đồng thời giữ lại lượng nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá trước khi tiếp tục lưu thông trên tuyến sông.

Tại khu vực đầu tuyến đường Hoàng Quốc Việt, hai tuyến ống dẫn nước từ Hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch đang tạm ngừng vận hành và chưa thực hiện việc cấp nước.

Tại khu vực đầu tuyến đường Hoàng Quốc Việt, hai tuyến ống dẫn nước từ Hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch đang tạm ngừng vận hành và chưa thực hiện việc cấp nước.

Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch - 17
Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch - 18

Mặc dù màu nước sông đã cải thiện rõ rệt so với trước nhưng tại nhiều vị trí vẫn xuất hiện các vệt nước sẫm màu nổi trên bề mặt kèm mùi hôi.

Vẫn còn nhiều cửa xả đưa nước trực tiếp ra sông.

Vẫn còn nhiều cửa xả đưa nước trực tiếp ra sông.

Ông Hoàng Văn Đạt, người thường xuyên tập thể dục ven sông, cho biết cảnh quan đã thay đổi đáng kể so với trước. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi vẫn còn xuất hiện nên nhiều người vẫn phải đeo khẩu trang khi đi qua khu vực này.

Ông Hoàng Văn Đạt, người thường xuyên tập thể dục ven sông, cho biết cảnh quan đã thay đổi đáng kể so với trước. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi vẫn còn xuất hiện nên nhiều người vẫn phải đeo khẩu trang khi đi qua khu vực này.

Người dân chờ đợi khi dự án kênh Thụy Phương hoàn thành, nguồn nước bổ cập được tăng cường cùng với kế hoạch nạo vét tiếp theo sẽ giúp cải thiện chất lượng nước và hệ sinh thái. Đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong hành trình khôi phục dòng sông gắn bó với đời sống của người dân Thủ đô.

Người dân chờ đợi khi dự án kênh Thụy Phương hoàn thành, nguồn nước bổ cập được tăng cường cùng với kế hoạch nạo vét tiếp theo sẽ giúp cải thiện chất lượng nước và hệ sinh thái. Đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong hành trình khôi phục dòng sông gắn bó với đời sống của người dân Thủ đô.

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