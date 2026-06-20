Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch

Ông Hoàng Văn Đạt, người thường xuyên tập thể dục ven sông, cho biết cảnh quan đã thay đổi đáng kể so với trước. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi vẫn còn xuất hiện nên nhiều người vẫn phải đeo khẩu trang khi đi qua khu vực này.