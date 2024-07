Nhiều tuyến đường ở TP Bắc Giang ngập nửa mét sau mưa lớn

Do ảnh hưởng của bão số 2, tại địa bàn TP Bắc Giang mưa lớn liên tục từ đêm 22/7 đến sáng nay gây ra tình trạng ngập úng cục bộ ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Các tuyến phố như Nguyễn Thị Minh Khai - Hoàng Văn Thụ, đường Trần Quốc Toản, khu vực trước cổng Sở Y tế, ngã tư Quang Trung - Xương Giang (chân cầu Mỹ Độ), đường Ngô Văn Cảnh, Quảng trường 3/2... ngập sâu do nước không tiêu thoát kịp. Thậm chí, nhiều xe máy, xe điện chết máy phải dắt bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 23/7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Đến 19h ngày 23/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Từ 23/7 đến hết 24/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá 70-150mm, có nơi trên 300mm; Phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An 50-100mm, có nơi trên 200mm.