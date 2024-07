Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Quảng Ninh - Hải Phòng mưa lớn

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 23/7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Đến 19h ngày 23/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF)

Gió đánh chìm 2 tàu, xuồng ở Quảng Ninh

Tại huyện đảo Cô Tô, từ đêm qua đến sáng nay có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, có lúc cấp 10, giật cấp 11, kèm mưa to.

Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn có 1 tàu xi măng (trong âu cảng, thuộc địa bàn thị trấn Cô Tô) và 1 xuồng cao tốc nhỏ (đậu gần bến khu 1, thị trấn Cô Tô) bị đắm; 50 cây xanh ven đường bị đổ, gãy; một số lều lá, quán lá tại các bãi biển bị gió thổi siêu vẹo, tốc bay.

Gió to khiến một số biển quảng cáo tại khu vực cầu cảng Cô Tô bị gãy, đổ. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Cây cối khu vực trung tâm thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô bị gãy đổ. (Ảnh: Thu Báu)

Nhiều cây ở TP Hạ Long gãy đổ. (Video: Báo Quảng Ninh)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, TP Móng Cái có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7. Đêm qua, lượng mưa đo được trung bình trên 40mm, có thời điểm mưa lớn 60 - 90mm.

Đến thời điểm 7h30, trên địa bàn TP Móng Cái trời đã lặng gió, ngừng mưa.

Ghi nhận lúc 7h30, TP Móng Cái ngừng mưa. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Lúc 7h, khu vực ven biển của TP Hạ Long, mưa lớn kèm gió mạnh cấp 7 - 8, nhiều cây trên đường bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Cây xanh bật gốc, đè vào ô tô đỗ trên đường. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Mưa lớn gây ngập nhẹ tại một số nơi phường Cao Thắng, TP Hạ Long. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Mưa ngập khu vực chợ Loong Tòong. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Hải Phòng mưa lớn hết ngày mai

Tại Hải Phòng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Tại Phù Liễn (Kiến An) có gió giật mạnh cấp 6. Khu vực Hải Phòng có mưa vừa, vùng biển ven bờ và ngoài khơi vịnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to như Cát Bà 293,6mm, Bạch Long Vĩ 230,3mm, Cao Kênh (Thủy Nguyên) 122mm.

Ghi nhận của PV VTC News, sáng cùng ngày, khu vực Đồ Sơn mưa lớn.

Bão số 2 gây mưa to, gió lớn ở vùng biển Đồ Sơn.

Người dân đội mưa dọn rác, cành cây rụng để thoát nước.

Dự báo mưa lớn ở Hải Phòng kéo dài đến ngày 24/7 với lượng mưa 80-120mm, có nơi trên 150mm.

Dù không nằm trong tâm bão, nhưng các địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định mưa từ đêm qua tới sáng nay. Trung tâm khí tượng dự báo, từ sáng 23/7 đến đêm 24/7, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Chiều và đêm 23/7, Nghệ An đến Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

