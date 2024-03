'Nhiều người Việt Nam chia buồn, thể hiện tình đoàn kết với người dân Nga'

(VTC News) -

Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, từ sáng 25/3 nhiều người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tới đặt hoa và ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Nga tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội.

Trước đó, trong ngày 24/3, nhiều người dân Việt Nam đã tới đặt hoa, nến và đồ chơi trẻ em trước trụ sở Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Nhiều người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tới đặt hoa và ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở Moskva tại Đại sứ quán Nga vào sáng 25/3. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trả lời phóng viên về vụ khủng bố ở trung tâm hòa nhạc Crocus, ngoại ô Moskva vào tối 22/3, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết cho biết ông đã nhận được nhiều lời chia buồn từ các bạn Việt Nam và rất nhiều người dân Việt Nam đã mang hoa đến tưởng nhớ đến các nạn nhân điều này một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Cũng trong ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã mở sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại trung tâm hòa nhạc Crocus ở ngoại ô Moskva. Hoạt động này dự kiến kéo dài đến ngày 27/3.

Cùng thời điểm này, sổ tang cũng được mở tại Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Theo Đại sứ Nga tại Việt Nam, đây là đầu tiên sau hơn 20 năm nước Nga hứng chịu một vụ tấn công như. Vụ tấn công là một cú sốc không chỉ đối với người dân mà cả thế giới.

Đại sứ Bezdetko nói thêm, vụ tấn công diễn ra vào đúng tối thứ 6 cuối tuần dẫn đến thương vong lớn – hơn 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Đại sứ Bezdetko cũng dẫn báo cáo của Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết, hậu quả vụ tấn công khủng bố rất nghiêm trọng. Hiện cơ quan an ninh Nga vẫn đang tiến hành điều tra về vụ tấn công dù hầu hết các nghi phạm đều bị bắt giữ. Ông cũng mong muốn cơ quan chức năng Nga sẽ sớm hoàn tất vụ điều tra và tình tiết của vụ tấn công được làm sáng tỏ.

Đại sứ Nga tại Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng chính sách đối ngoại của nước Nga sau vụ tấn công sẽ không thay đổi. Vì trong những thập kỷ vừa qua chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trước sau như một, Moskva rất mong kết bạn với nước sẵn sàng làm bạn với nước này. Tuy nhiên Moskva cũng không chấp nhận chịu áp lực từ bên ngoài đi ngược lại lợi ích của nước Nga, đặc biệt về vấn đề chủ quyền.

Ông Bezdetko cũng chia sẻ thêm rằng, chính sách an ninh nói chung và chống khủng bố nói riêng của Nga trong những năm qua rất chặt chẽ. Do đó các cơ quan an ninh Nga luôn cố gắng hết sức để ngăn chặn những vụ tấn công như tại trung tâm hòa nhạc Crocus vừa qua.

Nhắc đến về thủ phạm đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Moskva, Đại sứ Bezdetko cho biết cơ quan an ninh Nga vẫn đang trong quá trình điều tra và trong tương lai gần vụ việc sẽ được làm sáng tỏ.