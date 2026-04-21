Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản thông tin sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 21/4 (giờ địa phương), khi lực lượng đang thực hiện quá trình huấn luyện xạ kích tại thao trường Hijudai ở tỉnh Oita, phía tây nam đất nước.

Sự cố khiến 3 thành viên trong độ tuổi từ 20 - 40 tuổi thiệt mạng. Ngoài ra, một thành viên nữ khác khoảng 20 tuổi bị thương nhưng vẫn tỉnh táo và được trực thăng đưa đến bệnh viện.

Xe cứu thương tiến vào thao trường Hijudai - nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: JI JI)

Thao trường Hijudai ở tỉnh Oita không chỉ được Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng mà còn được quân đội Mỹ sử dụng. Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết các bên đang tiến hành điều tra nguyên nhân có thể gây ra vụ nổ.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kích nổ đạn pháo trong xe và bà cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Đồng thời, “cam kết xác định nguyên nhân vụ việc và sẽ nỗ lực đảm bảo công tác quản lý an toàn triệt để”.

Hình ảnh hiện trường do truyền thông Nhật Bản công bố cũng cho thấy 3 xe tăng Type 10 đang dàn hàng ngang trên bãi đất trống. Trong đó, chiếc ở giữa có nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh, phần đuôi xe cũng bị sụp xuống.

Vụ nổ là sự cố lớn đầu tiên liên quan đến quân đội Nhật Bản kể từ tháng 5/2025, khi máy bay huấn luyện T-4 của Lực lượng phòng vệ trên không chở hai người rơi xuống hồ chứa nước chỉ vài phút sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Komaki ở tỉnh Aichi, khiến cả hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản xảy ra hồi tháng 4/2023, khi một chiếc trực thăng đa năng UH-60JA rơi ngoài khơi đảo Miyako, tỉnh Okinawa, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng.

Phần lớn sự cố của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đều liên quan đến máy bay, bao gồm cả vụ va chạm giữa hai máy bay trực thăng SH-60K vào tháng 4/2024 trong cuộc huấn luyện ban đêm ngoài khơi hòn đảo hẻo lánh gần Tokyo. Vụ việc khiến toàn bộ 8 người trên cả hai trực thăng thiệt mạng.