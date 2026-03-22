Rơi trực thăng ở Qatar, 6 người chết

Theo kênh CNN, bộ này cho biết một người thứ bảy vẫn chưa được tìm thấy và công tác tìm kiếm đang tiếp tục.

Thông báo về vụ rơi trực thăng trên tài khoản X của Bộ Quốc phòng Qatar. Ảnh chụp màn hình

Bộ Nội vụ Qatar cho biết nhiều đội chuyên môn đã được triển khai. Qatar không nêu rõ trực thăng đang bay đến đâu hoặc số người có mặt trên chiếc trực thăng đó.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo trên mạng X rằng trực thăng nói trên đã rơi ở vùng biển khu vực do trục trặc kỹ thuật trong khi thực hiện nhiệm vụ thường lệ.

Mặc dù Qatar đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công kể từ khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu, nhưng không có mối liên hệ nào giữa vụ rơi trực thăng này và xung đột do các cuộc tấn công của Mỹ ‑ Israel nhằm vào Iran gây ra.