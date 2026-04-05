Mỹ giải cứu phi công: Iran bắn hạ trực thăng Black Hawk và máy bay C-130

Theo Reuters dẫn tin hãng thông tấn Tasnim, ngày 5/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phá hủy một số “mục tiêu bay của đối phương” trong lúc Mỹ triển khai chiến dịch tìm kiếm phi công bị mắc kẹt trên lãnh thổ Iran.

“Trong một chiến dịch phối hợp giữa nhiều lực lượng, từ không quân, lục quân đến dân quân Basij và cảnh sát, chúng tôi đã bắn hạ các mục tiêu bay của đối phương”, IRGC cho biết. Thông tin này được đưa ra sau khi cảnh sát Iran thông báo một máy bay vận tải C-130 của Mỹ đã bị bắn rơi ở khu vực phía nam Isfahan.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya - cơ quan điều phối các lực lượng vũ trang Iran - cho biết các mục tiêu bị bắn hạ gồm một máy bay vận tải quân sự C-130 và hai trực thăng Black Hawk.

Máy bay trinh sát E-2D Hawkeye cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Hải quân Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Cùng ngày, quân đội Iran cũng tuyên bố đã bắn rơi một máy bay không người lái của Israel tại chính khu vực này, cho thấy tình hình trên không tiếp tục diễn biến căng thẳng và phức tạp.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng quân đội xác định được vị trí và giải cứu phi công mất tích sau khi chiếc F-15E bị bắn rơi trên không phận Iran, trong chiến dịch được mô tả là “táo bạo bậc nhất lịch sử”.

Đặc biệt, cả hai chiến dịch đều được thực hiện mà không có bất kỳ quân nhân Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương, điều mà Tổng thống Mỹ cho rằng là minh chứng cho ưu thế áp đảo của Washington trên không phận Iran.

Trước đó, ngày 3/4, tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị Iran bắn hạ tại khu vực tây nam Iran. Đây là lần đầu tiên kể máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát, tạo ra cú sốc đáng kể đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thời điểm máy bay gặp nạn, có hai phi công trong buồng lái và phóng dù thoát hiểm thành công. Tuy nhiên, chỉ mới có một phi công được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu, trong khi công tác tìm kiếm người còn lại vẫn tiếp diễn.