Người phụ nữ ở Gia Lai trả hơn 100 triệu đồng cho người làm mất

Tối 14/10, thông tin từ Công an phường Yên Đỗ (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, số tiền 107,9 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1965, trú tại TP Pleiku) giao cho công an phường vào sáng cùng ngày đã được bàn giao lại cho người làm mất.

Công an phường Yên Đỗ (TP Pleiku, Gia Lai) bàn giao số tiền cho ông Phai.

Trước đó, vào lúc 10h30 cùng ngày, bà Hiền từ chi nhánh ngân hàng Vietcombank (đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ 5, phường Yên Đỗ, TP Pleiku) về đến nhà thì phát hiện trong cốp xe có số tiền lạ hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau đó, bà Hiền đã đến trụ sở Công an phường Yên Đỗ trình báo sự việc. Đồng thời, bàn giao lại toàn bộ số tiền trên cho cơ quan công an để tìm, trả lại chủ nhân.

Qua xác minh nhanh, Công an phường Yên Đỗ đã xác định chủ sở hữu số tiền hơn 100 triệu đồng trên là ông Lê Minh Phai (SN 1965, cùng trú tại TP Pleiku). Sáng 14/10, ông Phai đã đến ngân hàng để rút 107,9 triệu đồng và khi ra về cùng thời điểm với bà Hiền, ông Phai đã bỏ nhầm số tiền vừa rút vào cốp xe của người này.

Nhận lại tiền tưởng đã mất, ông Phai bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn bà Hiền cùng công an phường Yên Đỗ đã nhanh chóng xác minh, trao trả lại tài sản cho mình.

Đại diện Công an phường Yên Đỗ lý giải, rất có thể sau khi ông Phai rút hơn 100 triệu đồng, liền mang tiền ra bỏ vào cốp xe của mình. Lúc ra khu vực để xe, ông Phai thấy xe máy giống xe của mình đang mở cốp nên ông đã bỏ tiền vào cốp. Sau đó, ông Phai điều khiển xe máy của mình nhưng không phát hiện đã bỏ nhầm tiền vào cốp xe người khác.