Người đàn ông Lào ôm cơn đau đầu suốt một tháng, sang Việt Nam tìm ra căn nguyên

(VTC News) -

Bệnh nhân sinh năm 1975 nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng đau vùng đỉnh đầu lan xuống nửa mặt trái, kèm tê lưỡi bên trái, ăn uống kém và sưng vùng mặt trái kéo dài khoảng một tháng.

Trước đó, người bệnh được thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn (Lào). Sau điều trị, các triệu chứng cải thiện nhưng không hết hoàn toàn. Tình trạng đau và sưng vùng mặt kéo dài khiến người bệnh tiếp tục tìm kiếm cơ hội điều trị chuyên sâu và đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, qua thăm khám và đánh giá toàn diện, người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp áp xe vùng đầu mặt cổ phức tạp, với ổ áp xe liên quan đến nhiều khoang sâu, gồm khoang cạnh họng, khoang cơ nhai, tuyến dưới hàm và tuyến mang tai bên trái, vùng má hàm trái có khối kích thước khoảng 6×3cm.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi trước khi ra viện.

Trong đó tổn thương có sự lan rộng lên vùng hố chân bướm-hàm. Đây là vị trí giải phẫu sâu, phức tạp và liên quan mật thiết với nhiều cấu trúc quan trọng của vùng đầu mặt cổ.

Vì vậy, việc tiếp cận, kiểm soát và dẫn lưu ổ áp xe đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng về giải phẫu bệnh lý cũng như sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa. Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị thống nhất chỉ định phẫu thuật rạch và dẫn lưu ổ áp xe bằng phương pháp nội soi kết hợp mổ mở.

Việc lựa chọn phương pháp phối hợp nhằm tạo điều kiện tiếp cận và kiểm soát các ổ mủ nằm ở những vị trí sâu, đồng thời bảo đảm dẫn lưu hiệu quả các khoang bị tổn thương. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong điều trị áp xe vùng đầu mặt cổ, đặc biệt khi tình trạng nhiễm trùng lan rộng qua nhiều khoang giải phẫu.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, tình trạng của người bệnh chuyển biến tích cực. Đau đầu giảm rõ rệt, đau vùng mặt trái giảm nhiều; người bệnh tỉnh táo, ăn uống được bằng đường miệng và trở lại sinh hoạt thuận lợi hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Minh Hùng, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ: “Điều đáng lưu ý ở trường hợp này là người bệnh đã có triệu chứng kéo dài khoảng một tháng và từng điều trị trước đó, tuy nhiên tình trạng nhiễm trùng chưa được giải quyết hoàn toàn.

Khi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, qua thăm khám và hội chẩn liên chuyên khoa, chúng tôi nhận thấy ổ áp xe lan tới nhiều khoang sâu vùng đầu mặt cổ. Đây là những vị trí có giải phẫu phức tạp, việc phẫu thuật cần được tính toán rất kỹ để vừa dẫn lưu hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân giảm rõ rệt đau đầu và đau mặt, ăn uống trở lại bình thường”.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi trước khi ra viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Minh Hùng cho biết, áp xe vùng đầu mặt cổ là tình trạng nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh và lan theo các khoang giải phẫu. Những ổ áp xe nằm sâu đôi khi không biểu hiện bằng một khối sưng rõ ràng bên ngoài, trong khi vẫn có thể gây đau, hạn chế ăn uống, rối loạn cảm giác hoặc các triệu chứng khác.

Đặc biệt, khi ổ nhiễm trùng lan rộng tới nhiều khoang sâu, việc chẩn đoán và điều trị có thể trở nên phức tạp hơn do liên quan tới các cấu trúc quan trọng như đường thở, mạch máu, thần kinh và các cơ quan vùng đầu mặt cổ.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước tình trạng đau, sưng vùng đầu mặt cổ kéo dài hoặc điều trị nhiều lần nhưng không khỏi hoàn toàn. Thăm khám sớm và đúng chuyên khoa có thể giúp phát hiện những tổn thương nằm sâu, từ đó có hướng điều trị kịp thời, an toàn và hiệu quả.