Tai nạn điện trong dân: Hậu quả khôn lường từ những sự chủ quan

(VTC News) -

Tai nạn điện trong dân vẫn diễn biến đáng lo ngại

Thời gian qua, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về an toàn điện.

Thay vì chỉ phát tờ rơi, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã thực hiện một chiến dịch truyền thông đa phương tiện như tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở, và đặc biệt là tận dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook)…; treo băng rôn cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, đông dân cư.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào các hướng dẫn thực tế, ngôn ngữ đơn giản nhất để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Dù vậy, các vụ tai nạn điện trong dân vẫn xảy ra, gây hậu quả khôn lường.

Thực hiện theo hướng dẫn của ngành điện đối với các đường dây điện sau đồng hồ chính.

Ngày 29/7/2026, tại thôn 3, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn điện thương tâm khiến ông C.B.H bị bỏng. Nguyên nhân là trong quá trình thi công lợp mái tôn, ông C.B.H đã đưa tấm tôn vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trung áp 22 kV, dẫn đến phóng điện.

Trước đó, ngày 19/5/2026, cũng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn điện nghiêm trọng, khiến ông N.H.T (41 tuổi, thôn 12, xã Đạ Huoai 2). Khi đi bẫy chim, ông T đã dùng cây sào bằng kim loại vươn cao, sào chạm vào dây pha bìa đường dây 22kV gây phóng điện.

Hay tại xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 04/01/2026 cũng xảy ra vụ tai nạn điện khiến ông K.T (44 tuổi) tử vong. Được biết, trong lúc vận hành xe cẩu, ông K.T bất cẩn đã để cần cẩu vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện với đường dây 22kV.

Theo thống kê của EVNSPC, trong 7 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn các tỉnh phía Nam đã xảy ra 21 vụ tai nạn điện, gồm 06 vụ trên lưới điện do ngành điện quản lý và 15 vụ trên hệ thống điện sau công tơ do khách hàng quản lý. Đáng lưu ý, các vụ tai nạn trên hệ thống điện sau công tơ đã làm 14 người tử vong.

Không chủ quan khi làm việc, sinh hoạt gần đường dây - công trình điện.

Nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, EVNSPC khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, bất cẩn khi sử dụng điện và thực hiện các hoạt động gần công trình điện lực.

Không chủ quan khi làm việc, sinh hoạt gần đường dây điện

Theo đó, EVNSPC khuyến cáo người dân không tự ý xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vận hành xe cẩu hay đưa vật dụng lên cao gần đường dây điện. Khi có sự cố, cần liên hệ điện lực địa phương để được hướng dẫn và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Tuyệt đối không tự ý chặt, tỉa cây xanh gần đường dây điện. Không câu cá, thả diều, bẫy chim (đặc biệt bằng sào kim loại) gần đường dây và trạm biến áp. Tuyệt đối không dùng điện để bẫy chuột, chống trộm hay tự ý kéo, đấu nối dây điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thực hiện theo khuyến cáo an toàn của ngành điện khi sử dụng điện trong gia đình.

Đối với sinh hoạt trong gia đình người dân không nên chủ quan. Khi nước ngập hoặc thiết bị điện bị ẩm ướt, lập tức ngắt aptomat/cầu dao tổng (nếu vị trí ngắt đảm bảo an toàn). Tuyệt đối không chạm vào thiết bị điện hay ổ cắm khi tay ướt hoặc đang đứng trong nước.

Nên lắp đặt thiết bị bảo vệ chống dòng rò (RCD) cho hệ thống điện gia đình để phòng ngừa điện giật và rò rỉ điện gây cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm và thiết bị điện; kịp thời thay thế các thiết bị hư hỏng, xuống cấp. Không tự ý sửa chữa, đấu nối điện nếu không có chuyên môn.

Khi có giông sét, hạn chế sử dụng thiết bị điện không cần thiết và ngắt nguồn các thiết bị phù hợp khi có thể thực hiện an toàn.

Không trú mưa, trú giông dưới cột điện, trạm biến áp, cây lớn hoặc công trình gần đường dây điện.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động phòng tránh nguy hiểm khi mưa bão, giông lốc. Không trú mưa, trú giông dưới cột điện, trạm biến áp, cây lớn hoặc công trình gần đường dây điện.

Khi phát hiện dây điện bị đứt, rơi xuống đất hoặc xuống nước, tuyệt đối không đến gần, không chạm vào dây điện hoặc khu vực có nước. Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 10m, cảnh báo người xung quanh và thông báo ngay cho ngành Điện để xử lý.

Khi phát hiện sự cố hoặc cần hỗ trợ về an toàn điện, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH EVNSPC qua 2 đầu số 1900 1006 - 1900 9000.