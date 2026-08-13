Trao hơn 136 triệu giúp đỡ gia đình người cha bị bỏng điện cao thế nguy kịch

(VTC News) -

Đại diện Báo điện tử VTC News vừa trao số tiền 136.758.251 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình anh Dương Văn Huy (37 tuổi, trú tại tổ dân phố Kỹ Sơn Trên, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng), sau khi hoàn cảnh của anh được phản ánh qua bài viết “Sau mỗi cơn mê, người cha trẻ lại thấy mất đi một phần cơ thể vì điện cao thế”.

Chị Nguyễn Thị Tươi, vợ anh Huy, xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã sẻ chia với gia đình trong lúc khó khăn nhất. “Nếu không có sự giúp đỡ này, chúng tôi không biết sẽ lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị cho anh“, chị Tươi nghẹn ngào. Số tiền được trao lúc này là nguồn động viên vô cùng lớn đối với gia đình. Chồng chị vẫn còn nhiều chặng điều trị phía trước, trong khi khả năng lao động của anh gần như đã mất hoàn toàn.

Số tiền được trao lúc này là nguồn động viên vô cùng lớn đối với gia đình. (Ảnh: Như Loan)

“Chúng tôi xin cảm ơn từng người đã thương đến hoàn cảnh của gia đình. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc anh thật tốt, mong anh có thể vượt qua được những ca phẫu thuật tiếp theo“, chị nói.

Khoản tiền hơn 136 triệu đồng đến với gia đình anh Huy trong thời điểm đặc biệt ngặt nghèo.

Gần 3 tháng trước, vụ tai nạn điện cao thế khiến cuộc sống của người đàn ông vốn là trụ cột gia đình đảo lộn chỉ trong vài giây.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, anh được chuyển khẩn cấp lên Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định anh bị bỏng điện cao thế 27% cơ thể, nhưng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng bởi dòng điện phá hủy sâu các tổ chức bên trong.

Chị Tươi túc trực bên giường bệnh của chồng. (Ảnh: Như Loan)

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, có thể làm thuê kiếm tiền nuôi vợ con, anh giờ không còn hai cánh tay và một bên chân. Khả năng lao động vốn là chỗ dựa duy nhất để gia đình tồn tại cũng theo đó bị tước đi.

Số tiền 136.758.251 đồng bạn đọc gửi trao là điểm tựa giúp gia đình tiếp tục hành trình điều trị phía trước.

Với người cha trẻ, phía trước vẫn còn những cuộc phẫu thuật, những ngày tập phục hồi chức năng và một cuộc sống hoàn toàn khác sau tai nạn. Còn với vợ con anh, sự sẻ chia của cộng đồng lúc này giúp họ có thêm niềm tin để không buông tay giữa lúc gia đình tưởng như đã rơi xuống tận cùng khó khăn.