Chờ mổ quá lâu, người phụ nữ New Zealand bay 9.000km đến Việt Nam thay khớp háng

(VTC News) -

Sau gần 10 năm sống chung với những cơn đau khớp háng ngày một dữ dội, một phụ nữ 51 tuổi quốc tịch New Zealand quyết định bay hơn 9.000km sang Việt Nam phẫu thuật thay khớp háng. Chỉ ít ngày sau ca mổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà đã có thể tự đứng dậy tập đi, chuẩn bị trở về quê hương với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới, không còn bị cơn đau hành hạ.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 1, cho biết người bệnh bắt đầu đau khớp háng trái từ khoảng 10 năm trước. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi vận động, sau đó tăng dần cả về mức độ lẫn tần suất, khiến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày trở nên vô cùng khó khăn.

Dù đã được chỉ định thay khớp háng tại New Zealand từ nhiều năm trước, bệnh nhân vẫn phải chờ lịch mổ trong hệ thống y tế công. Đến nay, thời gian chờ đã kéo dài khoảng 4 năm. Nếu lựa chọn phẫu thuật tự chi trả, chi phí lên tới gần 40.000 đô la New Zealand.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh kiểm tra tình trạng sức khoẻ bệnh nhân sau điều trị. (Ảnh: BVCC)

Sau khi tìm hiểu về chuyên môn của bác sĩ Việt Nam cũng như chất lượng điều trị trong khu vực, người phụ nữ này quyết định sang Việt Nam.

Khi nhập viện, khớp háng trái đã bị phá hủy hoàn toàn. Người bệnh gần như mất khả năng đi lại, phải sử dụng xe lăn. Thể trạng nặng gần 100kg cũng khiến việc gây mê và phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối. Đây là bệnh lý có thể liên quan đến tình trạng tắc mạch máu nuôi chỏm xương đùi, chấn thương, bệnh tự miễn, sử dụng corticoid kéo dài hoặc thừa cân, béo phì.

Dù gặp nhiều khó khăn do thể trạng người bệnh, ê-kíp vẫn thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn. Theo bác sĩ, lớp mô mềm vùng hông dày khiến việc tiếp cận khớp khó hơn nhiều so với bình thường. Tuy nhiên, ca mổ vẫn diễn ra thuận lợi với đường rạch da chỉ khoảng 5-6cm, giúp hạn chế tổn thương mô mềm và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ngay từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, người bệnh đã được hướng dẫn đứng dậy tập đi cùng các kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Sau gần một tuần điều trị, vết mổ khô đẹp, hai chân cân bằng, bà không còn đau và có thể tự đi lại.

Theo các bác sĩ, sau khi trở về New Zealand, người bệnh có thể sớm quay lại cuộc sống bình thường, tự lái xe, tham gia các hoạt động thể thao phù hợp và sinh hoạt độc lập sau nhiều năm bị bệnh tật kìm hãm.

Chia sẻ sau ca mổ, người phụ nữ cho biết cuộc sống trước đây của bà gần như đảo lộn vì những cơn đau kéo dài. Mỗi bước đi đều phải dựa vào gậy hoặc nạng, khiến bà luôn có cảm giác mình già hơn tuổi.

Công việc quản lý bất động sản kiêm trợ lý cá nhân đòi hỏi sự tập trung và di chuyển nhiều, nhưng cơn đau khiến ngay cả những hoạt động đơn giản cũng trở thành thử thách. Dù phải dùng nhiều thuốc giảm đau, bà vẫn cố gắng đi làm để duy trì thu nhập.

“Hiện tại tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi tin chỉ khoảng ba tháng nữa mình sẽ có thể chạy trở lại. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ điều đó là có thể”, bà nói.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với ê-kíp điều trị, người bệnh nói rằng Việt Nam đã mang đến cơ hội mà nhiều năm qua bà chưa tiếp cận được tại quê hương mình. Sự tận tâm và chuyên môn của các bác sĩ giúp bà lấy lại niềm tin vào cuộc sống sau quãng thời gian dài chịu đựng bệnh tật.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cho rằng trường hợp này phản ánh bước tiến của ngoại khoa Việt Nam trong lĩnh vực thay khớp. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đã được các bác sĩ trong nước làm chủ, mang lại hiệu quả điều trị cao với chi phí hợp lý, qua đó ngày càng thu hút người bệnh quốc tế tìm đến điều trị.