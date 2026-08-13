XSQT 13/8 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 13/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 13/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 13/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 13/8/2026 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 13/8/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2026

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 13/8/2026.

Xem lại KQXSQT các kỳ trước

- XSQT 6/8/2026

Trong kỳ mở thưởng ngày 6/8/2026, giải đặc biệt của xổ số Quảng Trị là 167105. Chi tiết kết quả các hạng giải như sau:

XSQT 6/8, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 6/8/2026.

- XSQT 30/7/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 30/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị ghi nhận giải đặc biệt mang số 969293. Kết quả các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 30/7/2026.

- XSQT 23/7/2026

Trong kỳ mở thưởng ngày 23/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Quảng Trị là 225759. Chi tiết kết quả các hạng giải như sau:

XSQT 23/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 23/7/2026.

- XSQT 16/7/2026

Kỳ quay số ngày 16/7/2026 của xổ số Quảng Trị xác định giải đặc biệt là 199063. Kết quả đầy đủ các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 16/7/2026.

- XSQT 9/7/2026

Giải đặc biệt trong kỳ quay số ngày 9/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang số 269423. Kết quả các hạng giải còn lại như sau:

XSQT 9/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 9/7/2026.

- XSQT 2/7/2026

Tại kỳ mở thưởng ngày 2/7/2026, xổ số Quảng Trị có giải đặc biệt là 469855. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 2/7/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn theo quy định, vé số trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 13/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.