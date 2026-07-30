Sang Việt Nam cấp cứu vì đau sỏi mật, cụ ông Campuchia phát hiện thêm khối u gan

(VTC News) -

Nam bệnh nhân Pring Vat (71 tuổi) từng được chẩn đoán mắc sỏi túi mật khi khám sức khỏe tại Campuchia nhưng ông chưa điều trị. Gần đây, ông bị đau dữ dội vùng hạ sườn phải kèm sốt cao nên sang Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TP.HCM) để cấp cứu.

Khi nhập viện, ông đau nhiều vùng hạ sườn phải, đau đầu và sốt cao. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chụp cắt lớp vi tính (CT) để xác định nguyên nhân.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do viên sỏi 15 mm gây tắc cổ túi mật trên nền gan xơ, đồng thời phát hiện thêm một khối u gan lớn tại hạ phân thùy VI.

Các bác sĩ đánh giá đây là ca phẫu thuật có nhiều yếu tố nguy cơ. Người bệnh 71 tuổi, bị viêm túi mật cấp trên nền gan xơ và đồng thời có khối u gan lớn. Gan xơ làm tăng nguy cơ rối loạn đông máu và chảy máu trong, sau phẫu thuật; trong khi tình trạng viêm cấp làm tăng nguy cơ hoại tử hoặc thủng túi mật nếu xử trí chậm. Khối u gan lớn nằm gần vùng gan mật cũng khiến việc tiếp cận, phẫu tích và kiểm soát đường mật trở nên khó khăn hơn.

“Điều khó nhất của ca bệnh này là người bệnh đã lớn tuổi, bị viêm túi mật cấp trên nền xơ gan và có thêm khối u gan lớn. Nếu không được can thiệp kịp thời, viêm túi mật cấp có thể dẫn đến nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, vỡ, thủng, thấm mật phúc mạc, viêm phúc mạc, choáng nhiễm trùng.

Đặc biệt, ở người cao tuổi mắc xơ gan, các biến chứng thường diễn tiến nhanh hơn, đồng thời nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật cũng cao hơn” - BS.CKI Tôn Nữ Phương Duyên (Khoa Ngoại Tổng hợp) - thành viên ekip phẫu thuật cho biết.

Ông Pring Vat bày tỏ sự hài lòng sau khi điều trị . (Ảnh: BVCC)

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa và đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, chức năng gan cùng các nguy cơ có thể xảy ra, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt túi mật trước. Trong suốt quá trình mổ, các bác sĩ tập trung kiểm soát nguy cơ chảy máu do nền gan xơ, đồng thời phẫu tích tỉ mỉ vì mô viêm dính nhiều và khối u gan làm hạn chế không gian thao tác. Mọi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, hạn chế tối đa biến chứng và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt và đã được lên kế hoạch điều trị khối u gan trong thời gian sớm nhất khi tình trạng hậu phẫu cắt túi mật ổn định.

Trước khi trở về Campuchia, ông Pring Vat xúc động chia sẻ rằng mình cảm thấy may mắn vì được cấp cứu kịp thời. “Hiện tôi hết đau, ăn uống gần như bình thường. Các bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc rất tận tình nên tôi rất yên tâm. Nếu người thân hay bạn bè gặp tình trạng tương tự, tôi sẽ giới thiệu sang đây điều trị”, ông nói.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với sỏi túi mật, kể cả khi chưa có triệu chứng. Việc thăm khám và điều trị sớm không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như thủng túi mật hay nhiễm trùng huyết, mà còn tạo cơ hội phát hiện kịp thời những bệnh lý tiềm ẩn khác.