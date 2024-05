Nghi vấn ĐH Vinh bổ nhiệm PGS chưa đủ điều kiện: Gần 2 tháng chưa xác minh xong

(VTC News) -

Ngày 14/5, trả lời VTC News, ông Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trường Trường Đại học Vinh cho biết, hiện trường vẫn đang kiểm tra, xác minh thông tin quá trình bổ nhiệm Phó Giáo sư đối với thầy Nguyễn Như A. sau khi báo chí phản ánh.

"Hiện do nhiều nội dung cần thẩm định nên cần phải xác minh kỹ, do đó mất thời gian hơi lâu. Việc kiểm tra, xác minh do Đảng ủy của nhà trường làm, hiện tại tôi chưa nhận được thông tin, báo cáo gì", Hiệu trường Trường Đại học Vinh chia sẻ thêm.

Trước đó, ngày 26/3, VTC News đưa tin về việc dư luận ở Nghệ An đang xôn xao thông tin nghi vấn ông Nguyễn Như A. giảng viên đang công tác tại Khoa Tâm lý Giáo dục được bổ nhiệm Phó giáo sư (PGS) khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Cụ thể, ông Nguyên Như A. - Phó Giáo sư, giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Tâm lý Giáo dục Trường ĐH Vinh được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2017 và được Trường ĐH Vinh bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào ngày 1/10/2018.

Tuy nhiên, theo dư luận, đến nay vẫn còn một số điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chưa rõ ràng.

Cụ thể, theo khoản 6, điều 7, Quyết định số 1237/QĐ-ĐHV ngày 17/10/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, quy định: “Người được bổ nhiệm phải Chủ trì, hoặc tham gia biên soạn ít nhất 2 giáo trình đúng chuyên ngành đã được nghiệm thu và phê duyệt đưa vào sử dụng để trực tiếp phục vụ đào tạo đại học, hoặc sau đại học tại trường”.

Đến nay, thông tin phản ánh cho rằng, ông Nguyễn Như A vẫn còn thiếu 1 giáo trình nhưng vẫn được Trường ĐH Vinh bổ nhiệm chức danh PGS từ năm 2018.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, năm 2018, để đáp ứng được điều kiện bổ nhiệm chức danh PGS, ông Nguyễn Như A. đăng ký giáo trình: “Giáo trình Đại cương Quản lí giáo dục”.

Giáo trình này được Hội đồng nghiệm thu Trường ĐH Vinh họp nghiệm thu vào ngày 27/9/2018. Sau 3 ngày nghiệm thu giáo trình trên, ông Nguyễn Như A. được Trường ĐH Vinh bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Bản kết luận của PGS.TS Nguyễn Huy Bằng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu (hiện là Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh) ghi rõ: "Giáo trình đủ điều kiện xuất bản, thời gian xuất bản năm 2019". Tuy nhiên, đến nay gần 6 năm, giáo trình Đại cương Quản lí giáo dục do ông Nguyễn Như A. biên soạn vẫn chưa được xuất bản, đưa vào giảng dạy tại trường.

Như vậy, với điều kiện bắt buộc mà Trường ĐH Vinh quy định để bổ nhiệm chức danh PGS là phải "Chủ trì, hoặc tham gia biên soạn ít nhất 2 giáo trình đúng chuyên ngành đã được nghiệm thu và phê duyệt đưa vào sử dụng để trực tiếp phục vụ đào tạo đại học, hoặc sau đại học của trường", thì ông Nguyễn Như A. vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư?