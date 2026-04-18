Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 tại TP.HCM: Lan tỏa 'tri thức thay đổi cuộc đời'

Với chủ đề "Tri thức thay đổi cuộc đời", ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại TP.HCM với nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 18-25/4 tại nhiều địa điểm như: Đường sách TP.HCM (phường Sài Gòn), chung cư Vista Verde (phường Cát Lái), Thư viện Bình Dương (phường Phú Lợi), Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa) và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tại Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo).

Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 trên địa bàn TP.HCM có chủ đề "Tri thức thay đổi cuộc đời", do UBND TP.HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện.

Theo ban tổ chức, Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam góp phần đẩy mạnh phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách vào thực tiễn cuộc sống với nhiều thông điệp như: “Sách, tri thức, khát vọng phát triển đất nước”; “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”; “Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”…

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, sách từ lâu đã được khẳng định là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, kết tinh trí tuệ, tâm hồn và khát vọng vươn lên. Việc đọc sách không chỉ giúp con người tiếp thu kiến thức, mở rộng hiểu biết mà còn góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Nhận thức sâu sắc vai trò đó, trong những năm qua, TP.HCM luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển con người.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

"Với thông điệp “Tri thức thay đổi cuộc đời”, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay tiếp tục khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc đọc sách trong bối cảnh mới. Sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp công nghệ và đông đảo bạn đọc sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, qua đó phát huy nguồn lực tri thức cho sự phát triển bền vững của TP.HCM", Ông Nguyễn Ngọc Hồi Nhấn mạnh.

Tại Đường sách TP.HCM, tập trung nhiều hoạt động nổi bật tôn vinh sách và lan tỏa văn hóa đọc. Trong đó, triển lãm chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2026 tập trung cho các không gian triển lãm về: Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa đọc; tài liệu quý, hiếm; khu vực sách nói, sách chữ nổi, sách minh họa nổi, đồ họa nổi...

Một số chuyên đề mới được giới thiệu như sách doanh nhân, tài liệu quý hiếm và mô hình “Thư viện người”. Đây là hình thức chia sẻ tri thức qua tương tác trực tiếp giữa người đọc và người có kinh nghiệm.

Đường sách TP.HCM thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan và đọc sách.

Song song không gian triển lãm, các chương trình chuyển thể văn học sang phim, kịch nói, cải lương, nhạc kịch tổ chức vào buổi tối. Hoạt động dành cho thiếu nhi gồm kể chuyện minh họa, làm bookmark và sáng tạo nhân vật rối.

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (phường Hoà Bình, TP.HCM) cho biết: "Ngày Sách và Văn hoá đọc năm nay đúng vào dịp cuối tuần nên tôi đưa các con đến đây đọc sách và trải nghiệm các hoạt động. Đối với tôi thì ở bất cứ độ tuổi nào, công việc gì thì việc đọc sách cũng rất quan trọng. Sách mang lại cho chúng ta tri thức, thời gian thư giãn, chiêm nghiệm cuộc đời sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng".

Ngoài ra tại các xã, phường khác sẽ tổ chức xe thư viện lưu động phục vụ thiếu nhi vùng xa và thiếu nhi kém may mắn với các hoạt động đọc sách giấy, tài liệu điện tử, phim khoa học và STEM khoa học vui; các hoạt động giao lưu tác giả - tác phẩm, nói chuyện về sách cũng được tổ chức nhằm lan tỏa văn hóa đọc.

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2014. Ba năm sau, Chính phủ đổi tên thành Ngày sách và Văn hóa đọc, nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong xã hội. Năm 2022, sự kiện được tổ chức trên cả nước sau hai năm trì hoãn vì dịch.