Tổng thống Putin: Chưa thấy lý do để gặp trực tiếp ông Volodymyr Zelensky

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện ông chưa thấy lý do để tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dù nhà lãnh đạo Ukraine vừa công khai gửi thư đề xuất hai bên đối thoại nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ năm.

"Tôi không thấy mục đích của cuộc gặp này. Mục đích duy nhất chỉ là để phía Ukraine ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang chúng ta. Nhưng chúng ta cần các thỏa thuận, không phải trong 6 tháng, không phải trong 3 tháng, mà là lâu dài. Hãy để các chuyên gia bắt tay vào việc và đưa ra một số giải pháp. Sau đó, chúng ta có thể gặp nhau”, ông Putin nhấn mạnh.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 5/6, ông Putin cho rằng bức thư của ông Zelensky không thể hiện thiện chí thực sự cho một cuộc đàm phán.

“Trong thư có những đoạn mang giọng điệu khá gay gắt. Đó là cách để chuẩn bị cho một cuộc gặp hay là cách để tránh một cuộc gặp? Theo tôi là vế thứ hai”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết ông không thấy mục đích của cuộc gặp với Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Đáp lại phát biểu của nhà lãnh đạo Nga, ông Zelensky cho rằng phản ứng của Tổng thống Putin cho thấy Điện Kremlin chưa thực sự muốn kết thúc cuộc xung đột.

“Thật đáng tiếc khi phía Nga một lần nữa lựa chọn xung đột. Mọi người đều đã nghe câu trả lời của họ. Một câu trả lời yếu ớt. Tôi nghĩ phản hồi này sẽ khiến nhiều người trên thế giới thất vọng”, ông Zelensky nói.

Ông cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế cần tìm cách làm giảm nguồn thu của Nga và gia tăng sức ép đối với Moskva.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi gia tăng sức ép lên Nga, trong đó có việc hạn chế nguồn thu của Moskva để buộc nước này phải thay đổi lập trường.

Trong cuộc gặp với các hãng truyền thông quốc tế hôm 4/6, ông Putin tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về cuộc xung đột và khẳng định quân đội Nga đang giành thêm lợi thế trên chiến trường mỗi ngày.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giúp chấm dứt giao tranh nếu Kiev sẵn sàng nhượng bộ. Hiện cả Nga và Ukraine đều cáo buộc đối phương thiếu thiện chí thỏa hiệp.

Hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy công bố một phần nội dung bức thư ngỏ gửi ông Putin. Cụ thể, ông Zelenskiy đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất về việc chấm dứt xung đột và cảnh báo Kiev sẵn sàng chiến đấu theo cách khác nếu Nga không tự mình đi đến kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này.

"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc xung đột này thông qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài. Tôi đề xuất một cuộc gặp mặt", bức thư có đoạn.

Ông Zelensky nhấn mạnh thêm: "Tôi đề nghị ấn định một ngày cụ thể cho cuộc họp như vậy. Ukraine sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán".