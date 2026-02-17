Người dân TP.HCM háo hức đến đường sách nhận lì xì và xin chữ đầu năm

Trang chủ
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, sáng sớm mùng 1 Tết, rất nhiều người dân và khu khách ở TP.HCM chọn Đường sách là điểm đến đầu tiên trong hành trình du xuân của mình.
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản và phát hành hàng đầu cả nước, tạo nên không gian tri thức đa sắc màu trên tổng diện tích hơn 13.000m2, thu hút rất nhiều bạn trẻ.
Bên cạnh những cuốn sách mới, khách tham quan cũng quan tâm đặc biệt tới những ấn phẩm, tư liệu cổ như Phụ nữ tân văn (1929), Sài Gòn năm xưa (1885), Gia Định báo…
Đến Lễ hội Đường sách, Vũ Ngọc Chi – sinh viên đại học năm thứ 3 chia sẻ, cô đã dùng toàn bộ số tiền lì xì của người thân trong dịp năm mới để mua các cuốn sách tiếng Anh và công nghệ AI.
Tương tự, em Nguyễn Hoàng Thảo My – học sinh lớp 8 chia sẻ: “Em thích các cuốn sách về văn học nên gia đình em đưa tới đây để chọn sách mới. Em hy vọng năm tới mình sẽ học tốt hơn”.
Điểm nhấn của Lễ hội Đường sách năm nay là sự xuất hiện của ATM sách. Người dân và du khách đến đây sẽ được nhận lì xì là những cuốn sách tự chọn trong ATM. “Đây là món quà đầu năm đầy ý nghĩa, nó giúp em có thêm động lực để đọc sách nhiều hơn” – em Nguyễn Phương Giang, học sinh lớp 9, chia sẻ sau khi được lì xì cuốn sách mình yêu thích.
Chị Huỳnh Thị Ngọc Giàu - phường Thới An, TP.HCM hồ hởi cho biết: “Em đã nhận. Đây là món quà lì xì hoàn toàn mới, lần đầu tiên em nhận được, lại đúng sách tiếng Anh em thích. Món quà tri thức này sẽ giúp ích cho em rất nhiều”.
Có mặt tại Lễ hội Đường sách, ông Ngô Xuân Thanh – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Đan Mạch, người thường xuyên hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi các bạn trẻ quan tâm tới sách và tri thức. Ông cho biết sẽ kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp những cuốn sách hữu ích để ủng hộ ATM sách trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết: “Hoạt động lì xì sách đã có từ 3 năm qua ở TP.HCM. Nhưng năm nay có một nét mới là sự xuất hiện của ATM sách, nơi người dân có thể tự chọn cho mình một cuốn sách yêu thích. Tôi hy vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ kích thích thêm văn hóa đọc của các bạn trẻ”.
Lễ hội Đường sách cũng xuất hiện những “ông đồ, bà đồ” trẻ. Nhiều người đến gặp họ để xin chữ đầu năm - phong tục truyền thống lâu đời của người Việt dịp Tết Nguyên đán, thể hiện lòng hiếu học, trọng tri thức và tôn sư trọng đạo.
Anh Long, đến từ phường Dĩ An, TP.HCM, chia sẻ: “Em xin chữ 'An', vì em chỉ có một mong ước rất nhỏ thôi, năm mới bình an là được”.
