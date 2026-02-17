Người dân TP.HCM háo hức đến đường sách nhận lì xì và xin chữ đầu năm

Ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết: “Hoạt động lì xì sách đã có từ 3 năm qua ở TP.HCM. Nhưng năm nay có một nét mới là sự xuất hiện của ATM sách, nơi người dân có thể tự chọn cho mình một cuốn sách yêu thích. Tôi hy vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ kích thích thêm văn hóa đọc của các bạn trẻ”.