Bị nhận xét giống siêu phẩm kinh dị Hàn Quốc, nhà sản xuất 'Lầu chú Hỏa' nói gì?

(VTC News) -

Phim Lầu chú Hỏa do Hùng Trần đạo diễn. Phim đánh dấu lần đầu tiên điện ảnh Việt khai thác toàn diện phong cách found footage (giả tài liệu) trong thể loại kinh dị, khi toàn bộ diễn biến được ghi lại qua góc nhìn máy quay của nhân vật.

Sau buổi chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận về nhiều nhận xét tích cực. Nhiều người thích thú với cách bộ phim đi đến tận cùng của thể loại kinh dị, ấn tượng vì cảm giác âm u, rùng rợn đầy chân thật mà phim tạo dựng.

Tuy nhiên phim bị nhận xét có phần tương đồng với Bệnh viện ma ám (Gonjiam: Haunted Asylum). Đây từng là siêu phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc với thể loại kinh dị giả tài liệu.

Trước ý kiến này, ông Lee Jin Sung - nhà sản xuất phim - cho biết đơn vị sản xuất Bệnh viện ma ám cũng chính là đơn vị đồng hành sản xuất của Lầu chú Hỏa.

"Khi làm bộ phim này, chúng tôi liên hệ với đơn vị sản xuất dự án kia để cùng phát triển, xin kinh nghiệm làm phim giả tài liệu. Họ rất tôn trọng chất liệu của Lầu chú Hỏa và đây là một phim hoàn toàn riêng biệt”, nhà sản xuất khẳng định.

Phim "Lầu chú Hỏa" đánh dấu lần đầu tiên điện ảnh Việt khai thác phong cách found footage (giả tài liệu).

Bên cạnh việc thử nghiệm thể loại found footage, Lầu chú Hỏa còn có sự tham gia của nhiều gương mặt mới. Phần lớn dàn diễn viên đều là những người lần đầu đảm nhận các vai trò quan trọng trong một phim điện ảnh.

Trong bối cảnh phòng vé cạnh tranh như hiện nay, việc không sở hữu một "ngôi sao phòng vé" có thể khiến phim thách thức trong khâu tiếp cận khán giả. Tuy nhiên đạo diễn Hùng Trần cho biết anh ưu tiên sự phù hợp với nhân vật hơn là yếu tố danh tiếng.

"Độ nổi tiếng, lượng theo dõi cao trên mạng xã hội của diễn viên rất quan trọng cho truyền thông phim, nhưng cảm xúc của khán giả trong rạp còn quan trọng hơn thế. Các diễn viên trong phim đều xứng đáng vì họ đã làm rất tốt”, đạo diễn bày tỏ.

Lầu chú Hỏa cũng đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Nguyễn Công Nương sau 10 năm, kể từ phim Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ. Trong vai cô đồng Bạch, diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ ở ngoài đời cũng là một cô đồng với 9 năm kinh nghiệm. Dù có nhiều thuận lợi để nhập vai nhưng Công Nương vẫn gặp khá nhiều thử thách từ đạo diễn Hùng Trần.

“Tôi phải học niệm chú, tập giọng Bắc trong nhiều tháng, hạ tông giọng trầm theo yêu cầu của đạo diễn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Cô cho biết rất thích trải nghiệm đóng phim found footage và đó là lý do cô nhận lời tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm ở ẩn.

Nguyễn Công Nương trở lại màn ảnh sau 10 năm.

Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Oan hồn Hứa thị nổi tiếng suốt hơn một thế kỷ. Ra mắt trong bối cảnh phim kinh dị Việt đang bùng nổ mạnh mẽ tại phòng vé, Lầu chú Hỏa được kỳ vọng sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả chất liệu dân gian kết hợp phong cách hiện đại để tạo nên dấu ấn riêng.

Đạo diễn 9x cho rằng chân thật là điểm mạnh nhất của dự án. Anh muốn làm khán giả sợ hãi vì những chuyện ma mị, ám ảnh ở trong phim được khắc họa quá chân thật.

Với định dạng 4DX ở rạp chiếu, Lầu chú Hỏa tăng thêm nỗi sợ ở người xem, làm nên trải nghiệm đáng giá nơi rạp chiếu đối với các fan của dòng phim kinh dị. Phim bắt đầu trình diễn toàn quốc từ ngày 12/6.