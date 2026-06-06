Công ty của Sơn Tùng M-TP lên tiếng sau chia sẻ bức xúc của nghệ sỹ Lê Giang

(VTC News) -

Sau khi nghệ sỹ Lê Giang lên tiếng, M-TP Entertainment - công ty của Sơn Tùng lần đầu có những chia sẻ về ồn ào chiếm dụng tác phẩm nghệ thuật trong MV Come My Way.

Công ty cho biết sự việc liên quan đến nghệ sỹ Lê Giang là "không mong muốn và không lường trước được". Đơn vị đang ghi nhận thông tin chính thức cũng như những nỗ lực giải quyết từ đơn vị sản xuất Antiantiart, đồng thời đang theo dõi sát sao quá trình trao đổi, làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ sự việc.

"M-TP Entertainment tin rằng trên cơ sở tôn trọng các giá trị sáng tạo, thiện chí hợp tác và sự tuân thủ các quy định của pháp luật, các bên sẽ sớm tìm được phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan", đơn vị này nói thêm.

Công ty của Sơn Tùng M-TP lần đầu lên tiếng về ồn ào.

Cùng thời điểm, Antiantiart - đơn vị sản xuất MV Come My Way của Sơn Tùng - tiếp tục có bài đăng phản hồi, cho biết mình chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến MV.

Toàn bộ quy trình rà soát, xác minh và sử dụng tư liệu để hình thành các ý tưởng, thiết kế mỹ thuật trong dự án đều do Antiantiart chủ động, trực tiếp triển khai và độc lập ra quyết định.

Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng cho biết ngay khi ồn ào xảy ra, Antiantiart đã nỗ lực liên hệ với nghệ sỹ Lê Giang qua email và điện thoại, đồng thời đề xuất được gặp mặt trực tiếp nhằm làm rõ vấn để còn vướng mắc giữa các bên, tìm phương án giải quyết phù hợp.

"Chúng tôi tin rằng đối thoại trực tiếp là phương thức hữu hiệu nhất để các bên thấu hiểu, sẻ chia và tìm được tiếng nói chung một cách nhanh nhất. Mới đây, Antiantiart đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với nghệ sỹ Lê Giang và đang tiếp tục làm việc với mong muốn nhận được những phản hồi tích cực.

Bên cạnh đó, Antiantiart hiểu rằng để có cơ sở đánh giá đầy đủ và khách quan nhất vụ việc, chúng tôi cũng đang tiến hành rà soát và làm việc chặt chẽ với Microwave Soups - đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công chi tiết bối cảnh cho MV Come My Way để xác định rõ các yếu tố kỹ thuật, pháp lý và tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên", đơn vị này chia sẻ.

Antiantiart cũng làm rõ Công ty Cổ phần M-TP Talent là đơn vị sử dụng dịch vụ và trao cho họ quyền chủ động triển khai, quyết định chuyên môn về các hạng mục sáng tạo, cũng như ràng buộc Antiantiart phải tuân thủ các vấn đề về sở hữu trí tuệ.

"Với tư cách là đơn vị trực tiếp sản xuất MV, Antiantiart chân thành xin lỗi Công ty Cổ phần M-TP Talent và nghệ sỹ Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng và liên lụy phát sinh từ sự việc này", Antiantiart cho hay.

Tác phẩm Tàn Chỉ (ảnh trên) và mô hình trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP.

Những ngày qua, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi khi nghệ sỹ thị giác Lê Giang cho rằng dự án có dấu hiệu sử dụng ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của cô mà chưa xin phép.

Theo phản ánh, các chi tiết trong bối cảnh MV, từ cấu trúc gợi liên tưởng đến đình làng đổ vỡ, mảng tường vôi hóa đến hệ phù điêu và bố cục không gian, có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm cô thực hiện từ năm 2017.

Sau chia sẻ của Lê Giang, đơn vị sản xuất và thiết kế MV đã lên tiếng xin lỗi. Song tới sáng 6/5, Lê Giang tiếp tục cho rằng lời xin lỗi của ê-kíp chưa phản ánh đúng bản chất sự việc và bày tỏ sự thất vọng.