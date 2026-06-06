Hiện trạng cây cầu gần 4.900 tỷ đồng nối Hà Nội - Hưng Yên sau 9 tháng thi công

Cầu Mễ Sở gần 4.900 tỷ đồng nối Hà Nội - Hưng Yên.
Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, tổng vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được các nhà thầu tăng tốc thi công sau khoảng 9 tháng triển khai. Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành phần nền móng, các trụ cầu đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên sông Hồng, tạo nên diện mạo rõ nét của một trong những công trình trọng điểm thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Cầu Mễ Sở có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Vành đai 4, điểm cuối kết nối với nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4. Công trình vượt sông Hồng, nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên).
Phối cảnh cầu Mễ Sở. (Ảnh: Ban Quản lý dự án)
Theo thiết kế, cầu dài hơn 2km, mặt cắt ngang rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và các làn dành cho xe máy, xe thô sơ bố trí ở hai bên. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất trên tuyến Vành đai 4, giữ vai trò kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh phía đông vùng Thủ đô.
Những ngày đầu tháng 6, không khí thi công trên công trường diễn ra khẩn trương. Hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng trên 100 thiết bị, máy móc được huy động để triển khai các hạng mục trọng điểm, tranh thủ thời gian trước khi bước vào cao điểm mùa mưa lũ.
Dù thời tiết nắng nóng kéo dài, các đơn vị thi công vẫn duy trì đồng thời 8 mũi thi công trên toàn dự án nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.
Đến nay, khối lượng cọc khoan nhồi của toàn dự án đã hoàn thành khoảng 68%. Riêng khu vực cầu dẫn phía bờ Hà Nội đạt khoảng 80% khối lượng cọc khoan nhồi.
Trên sông Hồng, nhiều trụ cầu đã bắt đầu hình thành. Sau khi hoàn thành phần lớn công tác thi công nền móng, dự án đang chuyển dần sang giai đoạn xây dựng đài móng và thân trụ.
Để thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè, các nhà thầu đã điều chỉnh thời gian làm việc, tăng cường thi công vào sáng sớm và ban đêm nhằm duy trì tiến độ cũng như bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động.
Theo thiết kế, cầu Mễ Sở sử dụng tổng cộng 116 cọc khoan nhồi đường kính 2,2m. Đây là hạng mục quan trọng, quyết định khả năng chịu lực và độ ổn định của toàn bộ công trình vượt sông
Hiện nay, các kỹ sư và công nhân đang làm việc liên tục trên công trường. Nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành phần móng và bước vào giai đoạn đổ thân trụ. Tại các vị trí khác, việc khoan cọc nhồi, lắp dựng cốt thép vẫn được triển khai đồng loạt để chuẩn bị cho công tác lao lắp dầm trong thời gian tới.
Các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực, huy động nhân sự và thiết bị hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trong giai đoạn 2027 - 2028.
Cầu Mễ Sở là một trong ba cây cầu lớn vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 4, cùng với cầu Hồng Hà và cầu Hoài Thượng. Đây là nhóm công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng khu vực phía Bắc
Khi hoàn thành, cầu Mễ Sở không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tuyến Vành đai 4 mà còn giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương lân cận. Công trình cũng được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực cho các cây cầu hiện hữu qua sông Hồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía đông Thủ đô và vùng phụ cận.
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