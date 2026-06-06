Nhiều ô tô mới ra mắt khách Việt trong tháng 6, xe gầm cao chiếm ưu thế

(VTC News) -

Trong tháng 6, các dòng xe SUV, crossover, hybrid tiếp tục là tâm điểm. Bên cạnh đó, xu hướng xe xanh với các mẫu mã thân thiện với môi trường cũng được các hãng xe đẩy mạnh giới thiệu.

KIA Sportage 2026

Thương hiệu xe Hàn Quốc dự kiến sẽ chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của mẫu xe này đến khách hàng trong nước vào ngày 6/6. Thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế mới từ hãng, xe có sự thay đổi lớn ở phần đầu với cụm đèn chiếu sáng dạng dọc và dải đèn định vị ban ngày hình bản đồ sao được làm mới hoàn toàn.

Diện mạo mới với cụm đèn chiếu sáng dạng dọc trên KIA Sportage 2026.

Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại với cụm đèn hậu đồ họa mới và cản sau thể thao hơn. Tại thị trường nước ngoài, mẫu xe này sử dụng động cơ xăng dung tích 1,6 lít tăng áp, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Ngoài ra, xe còn có tùy chọn hệ thống truyền động hỗn hợp kết hợp giữa động cơ xăng dung tích 1,6 lít tăng áp công suất 180 mã lực và một mô tơ điện có công suất 64 mã lực, mang lại tổng công suất đầu ra lên đến 231 mã lực.

Geely Coolray

Mẫu xe thuộc phân khúc xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ được nhà phân phối chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới vào ngày 5/6. Ngoại thất của xe được làm lại theo phong cách trẻ trung và góc cạnh hơn với lưới tản nhiệt dạng ma trận cỡ lớn, cụm đèn chiếu sáng dạng LED và dải đèn hậu kéo dài xuyên suốt phần đuôi.

Geely Coolray phiên bản nâng cấp sở hữu thiết kế góc cạnh.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở khoang động cơ khi hãng đã loại bỏ cấu hình 3 xi lanh cũ để thay thế bằng khối động cơ mới có 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1,5 lít tăng áp. Động cơ mới này giúp xe đạt công suất tối đa lên đến 181 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm, truyền động thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Khoang cabin của xe cũng được làm mới với cụm màn hình đôi kích thước lớn hiển thị thông tin và giải trí, đi kèm nhiều tính năng an toàn chủ động thuộc hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Geely Okavango

Bên cạnh mẫu xe nhỏ Coolray,Geely đồng thời chào sân dòng xe SUV cỡ lớn với cấu hình 7 chỗ ngồi, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.860 x 1.910 x 1.770 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.825 mm, mang lại không gian ngồi rộng rãi cho cả ba hàng ghế.

Mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi Geely Okavango lần đầu xuất hiện tại thị trường trong nước.

Mẫu xe gia đình này được trang bị khối động cơ tăng áp dung tích 2,0 lít đồng phát triển cùng Volvo, sản sinh công suất tối đa 218 mã lực và mô men xoắn cực đại 325 Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Giá bán dự kiến của dòng xe này tại các đại lý nằm trong khoảng từ 800 triệu đến 900 triệu đồng. Với mức giá cạnh tranh này, đây sẽ là đối thủ đáng gờm đối với các dòng xe gia đình cỡ lớn vốn đang được khách hàng ưa chuộng từ các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hyundai Tucson Hybrid

Nhiều hệ thống đại lý ủy quyền của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc đối với phiên bản sử dụng hệ thống truyền động hỗn hợp của dòng xe này, thời gian giao xe dự kiến vào cuối tháng 6.

Phiên bản sử dụng động cơ hybrid của Hyundai Tucson bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Cấu hình động cơ lai này kết hợp giữa một động cơ xăng tăng áp dung tích 1,6 lít công suất 180 mã lực và một mô tơ điện có công suất 60 mã lực, cho tổng công suất kết hợp của hệ thống đạt khoảng 230 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh được truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp tinh chỉnh riêng cho động cơ lai, đi kèm tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh của hãng.

Ngoại hình của phiên bản mới không có quá nhiều khác biệt so với các phiên bản động cơ thuần xăng, ngoại trừ biểu tượng nhận diện phiên bản xanh ở phía sau và thiết kế mâm xe tối ưu tính khí động học. Đây là bước đi chiến lược tiếp theo của hãng nhằm mở rộng dải sản phẩm thân thiện với môi trường tại thị trường trong nước.

Toyota Land Cruiser FJ

Mẫu xe tSUV được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời của hãng xe Nhật Bản dự kiến sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan về Việt Nam trong nửa cuối tháng 6. Xe sở hữu phong cách thiết kế vuông vức, đậm chất việt dã hoài cổ gợi nhớ đến dòng xe huyền thoại trước đây của hãng với cụm đèn chiếu sáng dạng tròn và lưới tản nhiệt chữ nổi.

Toyota Land Cruiser FJ mang phong cách việt dã hoài cổ, sở hữu khả năng vận hành địa hình vượt trội.

Xe có kích thước tương đối nhỏ gọn với chiều dài tổng thể khoảng 4.500 mm, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn địa hình. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xăng dung tích 2,7 lít hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 166 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp.

Xe vẫn được duy trì hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian có cài cầu điện tử, khóa vi sai cầu sau cùng khoảng sáng gầm xe lớn mang lại khả năng vượt địa hình vượt trội như các dòng xe Land Cruiser khác. Mức giá bán dự kiến tại các đại lý được dự đoán sẽ rơi vào khoảng 1,2 tỷ đồng.

Lynk & Co 900

Ở phân khúc xe tiệm cận hạng sang, Lynk & Co 900 dự kiến ra mắt người tiêu dùng Việt Nam vào tuần cuối cùng của tháng 6 với mức giá bán dự kiến được định vị khoảng 3,3 tỷ đồng. Đây là dòng xe SUV cỡ lớn cấu hình 6 chỗ ngồi hạng thương gia, được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc khung gầm cao cấp chung với các dòng xe sang châu Âu.

Mẫu xe SUV cỡ lớn cao cấp Lynk & Co 900 được trang bị hệ thống truyền động PHEV hiệu suất cao.

Hệ thống truyền động PHEV hiệu suất cao, kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp dung tích 2,0 lít và ba mô tô điện thông minh, sản sinh tổng công suất đầu ra lên đến 519 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 844 Nm, đi kèm hộp số tự động 3 cấp chuyên dụng cho xe điện hóa.

Xe sở hữu cụm pin có dung tích lên tới 40 kWh, cho phép phương tiện có khả năng di chuyển hoàn toàn bằng năng lượng điện với quãng đường lên tới 143 km sau một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm. Không gian nội thất của xe được trang bị các vật liệu cao cấp như da tự nhiên, gỗ và hệ thống hỗ trợ lái tự động thông minh cấp độ cao.