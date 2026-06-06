Tin thế giới nổi bật trong ngày 6/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 5/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào gói ngân sách 70 tỷ USD chống nhập cư bất hợp pháp của Mỹ, Israel tiếp tục tấn công Lebanon, vaccine do AI thiết kế, tàu mới của Trung Quốc và việc Tổng thống Putin đáp lại thư ngỏ của ông Zelensky.

Mỹ thông qua gói ngân sách 70 tỷ USD chống nhập cư bất hợp pháp

Ngày 6/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật bổ sung 70 tỷ USD nhằm tăng cường thực thi chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump, đồng thời chuyển văn bản này sang Hạ viện để xem xét lần cuối.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Toàn bộ các thượng nghị sĩ Dân chủ đều không ủng hộ dự luật. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski bang Alaska là thành viên duy nhất của đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bổ sung 70 tỷ USD nhằm tăng cường thực thi chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Gói ngân sách mới sẽ cấp 38,6 tỷ USD cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), 22,6 tỷ USD cho Lực lượng Tuần tra Biên giới, 5 tỷ USD cho Bộ An ninh Nội địa và hơn 108 triệu USD cho các chương trình điều tra, phòng chống bóc lột trẻ em.

Cuộc bỏ phiếu kết thúc sau phiên tranh luận kéo dài 18 giờ liên tục, trong đó các thượng nghị sĩ đưa ra hàng loạt đề xuất sửa đổi dự luật. Các nghị sĩ của cả hai đảng đã đưa ra tổng cộng 29 đề xuất sửa đổi và kiến nghị trước khi tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật.

Israel tiếp tục tấn công dữ dội Lebanon

Theo truyền thông nhà nước Lebanon, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong ngày 5/6 khi máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel tấn công nhiều thị trấn ở miền nam nước này. Cùng lúc, quân đội Israel cũng ban hành thêm các lệnh sơ tán bắt buộc đối với nhiều khu dân cư.

Các cuộc không kích nhắm vào khu dân cư, nhà cửa và hệ thống giao thông. Khu vực Bab al-Thaniya bị tàn phá nghiêm trọng. Máy bay Israel cũng tấn công khu vực gần Bệnh viện Jabel Amel và khu vực Ngân hàng Audi.

Tại thị trấn Habboush, hai người thiệt mạng, trong đó có một bác sĩ. Ở Doueir, một thanh niên thiệt mạng và một người khác bị thương nặng sau cuộc không kích của Israel.

Cờ Israel được cắm trên một toà nhà bị phá huỷ ở miền Nam Lebanon. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết một cuộc tấn công nhằm vào làng Qalawiya khiến một người chết và một người bị thương. Trong khi đó, một máy bay không người lái đã bắn trúng một chiếc ô tô tại Kfar Reman, khiến người đàn ông ngồi trong xe thiệt mạng.

Báo L'Orient Today đưa tin 5 người, trong đó có một nhân viên y tế, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Zebdin thuộc tỉnh Nabatieh.

Tại làng Aaba, thuộc khu vực Nabatieh, hai người đã thiệt mạng khi một máy bay không người lái tấn công một xe máy. Theo NNA, các nạn nhân là hai thiếu niên người Syria.

Vaccine "phổ quát" đầu tiên do AI thiết kế

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge thực hiện, được công bố ngày 5/6 trên tạp chí Journal of Infection. Các nhà khoa học cho biết công nghệ vaccine mới được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Loại vaccine này có thể tạo ra khả năng miễn dịch trước các họ virus chỉ với một mũi tiêm duy nhất, đồng thời duy trì hiệu quả bảo vệ ngay cả khi virus tiếp tục đột biến trong tương lai.

Theo nhóm nghiên cứu, cách tiếp cận này có thể giúp ngăn chặn các đại dịch ngay từ giai đoạn manh nha, cứu sống hàng triệu người và tránh được những biện pháp phong tỏa quy mô lớn từng xảy ra trong đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu mới cho thấy công nghệ này cũng có tiềm năng bảo vệ trước hàng nghìn biến thể virus khác nhau, trong đó có virus Ebola.

Trọng tâm của công nghệ là một loại "siêu kháng nguyên" được thiết kế bằng thuật toán học máy. Hệ thống AI được huấn luyện bằng dữ liệu về các đợt bùng phát dịch bệnh trong quá khứ và hiện tại để xác định những đặc điểm cốt lõi giúp virus tồn tại và lây lan.

Lộ diện 'tàu ngầm không tháp chỉ huy' của Trung Quốc

"Tàu ngầm không tháp chỉ huy" của Trung Quốc lần đầu xuất hiện trong ảnh vệ tinh hôm 1/6, khi neo đậu ở cầu cảng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam thuộc thành phố Thượng Hải.

Theo Naval News, dù nổi tiếng với việc chế tạo các tàu chiến mặt nước cỡ lớn, Giang Nam cũng tham gia chế tạo và sản xuất tàu ngầm. Lễ hạ thủy diễn ra âm thầm, không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Trung Quốc.

Ảnh chụp vệ tinh "tàu ngầm không tháp chỉ huy" của Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận thấy một số đặc điểm đáng chú ý của con tàu, gồm phần mũi thuôn dài, hệ thống bánh lái đuôi hình chữ X và tháp chỉ huy được thu nhỏ tối đa. Trên thực tế, Trung Quốc trước đây đã từng thử nghiệm thiết kế tàu ngầm không tháp chỉ huy, với một nguyên mẫu được chế tạo ngay tại cùng nhà máy đóng tàu này.

Chiếc tàu cũ hiện vẫn đang neo đậu tại khu vực cầu cảng. Giới chuyên gia cho rằng cấu hình này được lựa chọn nhằm giảm lực cản khi di chuyển dưới nước.

Tổng thống Putin đáp thư ngỏ của ông Zelensky

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện ông chưa thấy lý do để tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dù nhà lãnh đạo Ukraine vừa công khai gửi thư đề xuất hai bên đối thoại nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ năm.

"Tôi không thấy mục đích của cuộc gặp này. Mục đích duy nhất chỉ là để phía Ukraine ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang chúng ta. Nhưng chúng ta cần các thỏa thuận, không phải trong 6 tháng, không phải trong 3 tháng, mà là lâu dài. Hãy để các chuyên gia bắt tay vào việc và đưa ra một số giải pháp. Sau đó, chúng ta có thể gặp nhau”, ông Putin nhấn mạnh.

Đáp lại phát biểu của nhà lãnh đạo Nga, ông Zelensky cho rằng phản ứng của Tổng thống Putin cho thấy Điện Kremlin chưa thực sự muốn kết thúc cuộc xung đột.

“Thật đáng tiếc khi phía Nga một lần nữa lựa chọn xung đột. Mọi người đều đã nghe câu trả lời của họ. Một câu trả lời yếu ớt. Tôi nghĩ phản hồi này sẽ khiến nhiều người trên thế giới thất vọng”, ông Zelensky nói.