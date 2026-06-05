Thăm nơi Bác Hồ từng sinh sống ở TP.HCM trước khi ra đi tìm đường cứu nước

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Bảng giá vàng 18K PNJ chi tiết hôm nay 5/6/2026? Với ưu điểm về tính thẩm mỹ và mức giá hợp lý, vàng 18K tại PNJ là lựa chọn được nhiều khách hàng yêu thích khi mua sắm trang sức.

Cần Thơ lập trường liên cấp do Công an quản lý, tập trung học sinh ở miền Tây Trường thuộc loại hình chuyên biệt, do Công an TP Cần Thơ quản lý, tập trung tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

21 tuổi đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành mang theo lòng yêu nước tận cùng 21 tuổi, cái tuổi còn khá trẻ so với những người cùng trang lứa, nhưng Nguyễn Tất Thành đủ độ chín, độ đằm của một thanh niên giàu lòng yêu nước, từng được sống, học tập, nhìn thời cuộc ở nơi nóng bỏng nhất: An Tĩnh, Huế, Bình Định, Sài Gòn.

Anh, Bồ Đào Nha thi đấu trên 'chảo lửa' nóng nhất vòng bảng World Cup 2026 Anh và Bồ Đào Nha là 2 trong số những đội bóng góp mặt trong các trận đấu nóng nhất World Cup 2026 theo nghĩa đen.

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2 đạt 1.139 điểm Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 với hơn 170.000 thí sinh dự thi, thủ khoa đạt 1.139 điểm.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ án giết người Sau gần một năm lẩn trốn, Vũ Quang Huy - đối tượng bị truy nã về tội giết người - bị Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp bắt giữ tại Hà Nội.

Độc lập không chỉ là chủ quyền lãnh thổ mà còn là tự chủ Từ xây dựng nền kinh tế tự chủ đến củng cố "thế trận lòng dân", hội thảo đã làm rõ giá trị của tư tưởng độc lập, tự do trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Clip bà ngoại đua xe 3 bánh cùng 'khối nghỉ hè' khiến dân mạng bật cười Clip bà ngoại U60 cùng cháu trai 4 tuổi "đua xe" ở hiên nhà đang được cư dân mạng chia sẻ với sự thích thú, đồng cảm và cả sự hoài niệm tuổi thơ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ Theo ông Ngọ Duy Hiểu, số ngày nghỉ lễ của Việt Nam chưa cao bằng mức bình quân các nước trong khu vực nên vẫn còn dư địa để xem xét tăng thêm.

Màn nhận bằng 'không giống ai' của cử nhân Luật khiến cả khán phòng bùng nổ Màn nhận bằng cùng đội hình nhảy phía sau của một cử nhân Luật bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội, ít ai biết, ý tưởng này được nam sinh ấp ủ từ năm nhất.

Nghệ sĩ Lê Giang thất vọng vì 'ê-kíp MV thiếu tôn trọng, Sơn Tùng chưa liên hệ' Lê Giang khẳng định bị ê-kíp MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP chiếm dụng nghệ thuật, yêu cầu các bên liên quan minh bạch, chịu trách nhiệm và bảo vệ quyền tác giả.

VOV tăng cường năng lực bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên số Việc ứng dụng AI và khai thác nội dung đa nền tảng đang đặt ra nhiều thách thức mới về bản quyền, trách nhiệm pháp lý đối với báo chí.

GS Đặng Hùng Võ: Quy hoạch sông Hồng phải giúp người dân có cuộc sống tốt hơn GS Đặng Hùng Võ đưa ra những phân tích về quy hoạch Hà Nội, yếu tố quyết định sự bền vững của một đô thị chính là đảm bảo sinh kế cho người dân ra nơi ở mới.

Tưởng cảm cúm, hóa ra dính vi khuẩn 'ăn thịt người' Sau 5 ngày sốt, ho như cảm cúm, người phụ nữ 43 tuổi bất ngờ rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch do mắc bệnh Whitmore và phải chạy ECMO để giữ mạng.

Xác minh vụ người nước ngoài đập phá xe tải, tấn công tài xế ở Quy Nhơn Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ một người nước ngoài có hành vi chặn đầu, dùng thanh kim loại đập phá xe đầu kéo và tấn công tài xế ở địa bàn phường Quy Nhơn.

Có gì ở gameshow truyền hình quy tụ tới 50 nghệ sĩ Việt nổi tiếng? Show truyền hình thực tế "Wow Ho Chi Minh City" đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả khi có sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ Việt đình đám.

Xác minh tài xế lái Porsche 'drift' nhiều vòng, gây náo loạn khu đô thị Sala Cơ quan chức năng TP.HCM đang xác minh, truy tìm tài xế điều khiển xe Porsche rê bánh, quay vòng nhiều lần trên đường Nguyễn Cơ Thạch, gây xôn xao dư luận.

Gặp mưa dông khi đi chăn bò thuê, nữ sinh nghèo ở Gia Lai bị sét đánh tử vong Một nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đi chăn bò thuê phụ giúp cha mẹ không may bị sét đánh tử vong trên đồng.

Cát đỏ tràn lấp đường ĐT716 nối liền các trọng điểm du lịch ở Lâm Đồng Một lượng lớn cát đỏ từ sườn đồi tại xã Phan Rí Cửa tràn xuống mặt đường ĐT716 sau mưa lớn, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Messi đá tập trở lại, sắp bình phục hoàn toàn trước World Cup 2026 Lionel Messi tham gia trận đấu tập nội bộ của đội tuyển Argentina tại Kansas City (Mỹ) sau vài ngày tập riêng để phục hồi thể lực.

Thảm kịch gần 50 người chết khát khi xe tải hỏng giữa sa mạc Sahara Chiếc xe tải bị hỏng giữa sa mạc Sahara, khiến người trên xe mắc kẹt và chết dần vì khát trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt.

Gigabyte ứng dụng in 3D kim loại vào bo mạch chủ đầu tiên trên thế giới Tại Triển lãm Computex 2026, Gigabyte đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi trình làng mẫu bo mạch chủ nguyên mẫu mang tên X870E Aorus Infinity Next.

Chủ xe VF 6 tiết lộ lý do 'lớn gan' mua xe tặng vợ rồi 'chiếm' làm của riêng Định mua VinFast VF 6 để tặng vợ nhưng sau khi trực tiếp trải nghiệm, anh Nguyễn Hồng Quân quyết định “chiếm” luôn mẫu B-SUV điện làm phương tiện di chuyển mỗi ngày.

Thủ tướng: Nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội để cho người lao động thuê Bên cạnh việc sử dụng ngân sách xây dựng nhà ở cho thuê dài hạn, Thủ tướng cho biết Nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để cho người dân thuê.

VinFast VF 8 thế hệ mới lập kỷ lục mở bán với 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày VinFast công bố lập kỷ lục bán hàng mới dành cho mẫu SUV điện cao cấp cỡ D với 12.728 đơn đặt hàng xe VF 8 thế hệ mới chỉ sau 8 ngày ưu đãi mở cọc sớm.

Tiền giả 200.000 đồng xuất hiện trở lại: Cách phân biệt để tránh bị lừa Tiền giả 200.000 đồng xuất hiện trở lại với thủ đoạn lưu hành ngày càng tinh, việc nhận biết tiền giả - thật là kỹ năng cần thiết để người dân phòng tránh mắc lừa.

Làng Đại học tạo nhu cầu dịch vụ cực lớn tại Vinhomes Global Gate Hạ Long Sự xuất hiện của Làng Đại học 30.000 sinh viên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều nguồn lợi cho các nhà đầu tư tại Hà Nội hay TP.HCM.

Argentina đòi lại ngôi số 1 thế giới ngay trước World Cup 2026 Đội tuyển Argentina trở lại ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Bước vào cao điểm nắng nóng, MediaMart tung ưu đãi 'Hè rực rỡ, giảm hết cỡ' Thời điểm giữa hè, nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát, bảo quản thực phẩm, giặt giũ và giải trí tại nhà có xu hướng tăng cao.